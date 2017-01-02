Корабли Северного флота в 2017 году совершат походы в Арктику и Средиземноморье
|
Отрасли и сферы: Флот + Состояние и перспективы ОПК
|
Большой противолодочный корабль Северного флота "Вице-адмирал Кулаков"
Источник: Лев Федосеев/ТАСС
В прошлом году экипажи надводных кораблей, атомных подводных лодок и судов обеспечения совершили более 30 дальних походов
СЕВЕРОМОРСК, 2 января. /ТАСС/. Дальние походы в Средиземное море, Арктику и Атлантический океан совершат корабли и суда Северного флота в 2017 году. Об этом сообщил командующий флотом вице-адмирал Николай Евменов.
"Экипажи ряда соединений надводных кораблей приступили к целенаправленной подготовке к дальним походам в моря Северного Ледовитого океана, в различные районы Атлантики, а также в Средиземноморский бассейн", - сказал он.
В 2016 учебном году экипажи надводных кораблей, атомных подводных лодок и судов обеспечения выполнили более 30 дальних походов.
В настоящее время корабельная авианосная группа Северного флота, в которую входят единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов", тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", большой противолодочный корабль "Североморск" и несколько судов обеспечения, выполняет задачи в восточных районах Средиземного моря.
02.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
26.12.2016 Десять наиболее важных событий 2016 года
14.12.2016 Средиземное море: пять российских подводных лодок "теневого" патруля (Il Giornale, Италия)
28.10.2016 Огонь в небесах
20.10.2016 Большой сбор
03.10.2016 "Север" защитил Арктику
12.07.2016 В России разрабатывается новая ядерная торпеда
04.08.2015 В систему ПВО Заполярья включили палубные истребители
30.06.2015 Неделя на авианосце INS Vikramaditya