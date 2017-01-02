Корабли Северного флота в 2017 году совершат походы в Арктику и Средиземноморье



Большой противолодочный корабль Северного флота "Вице-адмирал Кулаков"

Источник: Лев Федосеев/ТАСС Большой противолодочный корабль Северного флота "Вице-адмирал Кулаков"Источник: Лев Федосеев/ТАСС

В прошлом году экипажи надводных кораблей, атомных подводных лодок и судов обеспечения совершили более 30 дальних походов

СЕВЕРОМОРСК, 2 января. /ТАСС/. Дальние походы в Средиземное море, Арктику и Атлантический океан совершат корабли и суда Северного флота в 2017 году. Об этом сообщил командующий флотом вице-адмирал Николай Евменов.

"Экипажи ряда соединений надводных кораблей приступили к целенаправленной подготовке к дальним походам в моря Северного Ледовитого океана, в различные районы Атлантики, а также в Средиземноморский бассейн", - сказал он.

В 2016 учебном году экипажи надводных кораблей, атомных подводных лодок и судов обеспечения выполнили более 30 дальних походов.

В настоящее время корабельная авианосная группа Северного флота, в которую входят единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов", тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", большой противолодочный корабль "Североморск" и несколько судов обеспечения, выполняет задачи в восточных районах Средиземного моря.