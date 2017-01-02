Для ВМФ РФ создадут беспилотники корабельного базирования
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Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
В ближайшие годы морской авиации предстоит модернизация существующего парка летательных аппаратов и их поэтапная замена перспективными авиационными комплексами
МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Беспилотники корабельного базирования начнут разрабатывать в интересах морской авиации Военно-морского флота России. Об этом сообщил командующий морской авиацией генерал-майор Игорь Кожин.
"Одним из перспективных направлений для работы специалистов ведущих конструкторских бюро являются исследования и разработки в области создания беспилотных летательных аппаратов корабельного базирования", - сказал он, не уточнив сроки работ.
Кожин отметил, что в ближайшие годы морской авиации предстоит серьезная модернизация существующего парка летательных аппаратов и их поэтапная замена перспективными авиационными комплексами.
"В частности, состав подразделений корабельной истребительной авиации в 2017-2020 годах будет пополняться истребителями МиГ-29К и МиГ-29КУБ. Также планируется серьезное обновление парка ударных вертолетов морской авиации. На смену стоящим сегодня на вооружении вертолетам Ка-29 начнут приходить новейшие боевые разведывательно-ударные палубные вертолеты Ка-52К "Катран", - добавил командующий морской авиацией.
Планы до 2020 года
Около 100 новых летательных аппаратов получит морская авиация Военно-морского флота России до 2020 года, сообщил Кожин.
"В соответствии с существующей программой по модернизации и обновлению авиационного парка морской авиации ВМФ, на вооружение частей морской авиации до 2020 года поступит около 100 новых летательных аппаратов", - сказал он.
Как сообщалось ранее, авиация ВМФ России в 2016 году получила более 10 самолетов различных классов и 20 модернизированных вертолетов палубной авиации Ка-27.
02.01.2017
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