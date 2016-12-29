Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

SpaceX показала снимок планируемой к запуску сверхтяжелой ракеты

03.01.2017 Lenta.ru 9 0
Отрасли и сферы:
0
Понравилась новость?
 0
Falcon Heavy
Ракета-носитель Falcon Heavy
Источник: www.instagram.com

Компания SpaceX опубликовала в Instagram первый снимок создаваемого ею сверхтяжелого носителя Falcon Heavy. Его грузоподъемность составляет 54,4 тонны на низкой опорной орбите, что почти в два раза превышает возможности по выводу полезной нагрузки у самой мощной эксплуатируемой на текущий момент в мире ракеты Delta IV Heavy.

На представленном снимке показан фрагмент носителя между первой и второй ступенями. Публикация снимка означает, что давно обещанный носитель в скором времени может полететь, отмечает издание ArsTechnica. Ранее его источники подтвердили информацию о том, что это должно произойти в середине 2017 года.

Старт запланирован с площадки 39A космического центра Кеннеди во Флориде. Ракета состоит из двух ступеней и пары боковых ускорителей, которые оснащены двигателями Merlin. Стоимость пуска Falcon Heavy оценивается в 90 миллионов долларов, что позволяет значительно удешевить полеты на Луну и Марс.

Для сравнения, стоимость пуска разрабатываемой Boeing для марсианской программы НАСА сверхтяжелой ракеты SLS (Space Launch System), грузоподъемность которой на низкой опорной орбите составит минимум 70 тонн, на порядок дороже. Тестовый пуск SLS запланирован на конец 2018 года.

В настоящее время в мире только в США проекты создания новых сверхтяжелых ракет дошли до этапа сборки носителей. В прошлом веке было создано три ракеты подобного класса. Самая успешная из них, Saturn V, использовалась в американской лунной программе. Другой носитель, Н-1, создавался в СССР. Все четыре его старта прошли неудачно. Другой советский сверхтяжелый носитель, "Энергия", запускался два раза. Все его старты были удачными. В настоящее время программы Saturn V, Н-1 и "Энергия" свернуты.

29.12.2016
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
AW-101
Delta IV
EH-101
Компании
Boeing
NASA
SpaceX
Проекты
Луна

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 03.01 00:04
  • 35
Дональд Трамп сэкономит на американском истребителе пятого поколения F-35?
  • 03.01 00:01
  • 3969
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 02.01 23:56
  • 8
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В
  • 02.01 23:56
  • 3021
Оценка Советского периода в истории России.
  • 02.01 23:37
  • 12
Десант будущего
  • 02.01 23:21
  • 18
Экранопланам – быть!
  • 02.01 23:12
  • 17
Поднять этот вес
  • 02.01 23:00
  • 3
Роботы "Нерехта" и "Соратник" приняли участие в сборах Сухопутных войск
  • 02.01 22:59
  • 49
Удобные «зеленые человечки»
  • 02.01 22:37
  • 8
Армия РФ получила партию бронемашин "Тигр" с боевым модулем "Арбалет-ДМ"
  • 02.01 19:31
  • 816
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.01 18:58
  • 1
В Европе началось передвижение танков США (Il Giornale, Италия)
  • 02.01 18:03
  • 15
Россия построит свои «Мистрали»
  • 02.01 11:47
  • 161
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.01 08:46
  • 47
Россия уничтожила более 96% запасов химоружия
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  