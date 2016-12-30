Общемировой объем «переходящих» потенциальных контрактов на экспорт/импорт ВиВТ на перспективу составляет 448 млрд. долл.



Совершивший промежуточную посадку на британской авиабазе Лейкенхет следующий в Саудовскую Аравию изготовленный для ВВС Саудовской Аравии истребитель Boeing F-15SA Eagle (номер ВВС США 12-1006, серийный номер SA6), 10.12.2016

Источник: FlyingAnts / twitter.com/MbKS15 Совершивший промежуточную посадку на британской авиабазе Лейкенхет следующий в Саудовскую Аравию изготовленный для ВВС Саудовской Аравии истребитель Boeing F-15SA Eagle (номер ВВС США 12-1006, серийный номер SA6), 10.12.2016Источник: FlyingAnts / twitter.com/MbKS15

ЦАМТО, 30 декабря. Общемировой объем «переходящих» потенциальных контрактов на ближайшую перспективу на экспорт/импорт вооружений (стоимостной объем намерений) по состоянию на конец декабря 2016 года ЦАМТО оценивает в сумму 448 млрд. долл.

Страны-экспортеры вооружений

В расчете учтены:

- завершившиеся тендеры, контракты с победителями которых в 2016 календарном году не подписаны;

- объявленные в 2016 году тендеры (решения по выбору победителей пока не приняты);

- объявленные ранее и проводившиеся в течение 2016 года тендеры (решения по выбору победителей пока не приняты);

- заявленные намерения по проведению тендеров в перспективе;

- заявленные намерения по прямой закупке вооружений.

Безусловно, динамика объемов вновь заключаемых контрактов на экспорт/импорт вооружений будет зависеть от ситуации в мировой экономике. В то же время, если в дальнейшем удастся избежать нового экономического кризиса, далеко не факт, что все заявленные по состоянию на текущий момент намерения по экспорту/импорту вооружений в итоге будут трансформированы в твердые контрактные обязательства.

В части тендеров (уже завершенных, проводящихся, а также объявленных к проведению) также возможны существенные изменения в зависимости от ситуации в мировой экономике. Кроме того следует учитывать, что временные параметры проведения включенных в расчет тендеров очень разнятся по срокам.

Тем не менее, оценка общего стоимостного объема имеющихся на текущий момент намерений по закупке вооружений позволяет ориентировочно спрогнозировать ситуацию на мировом рынке оружия в ближнесрочной перспективе в части ежегодно заключаемых контрактов на экспорт/импорт вооружений.

Если взять за ориентир усредненный среднегодовой стоимостной объем заключенных контрактов за последние 4 года (около 87,8 млрд. долл.), то имеющийся на текущий момент объем намерений позволит поддержать этот уровень более 5 лет.

В случае нового мирового экономического кризиса определенная часть заявленных программ по закупке вооружений будет отменена или перенесена по срокам. Однако уже созданная «подушка безопасности» по «пакету» намерений на экспорт/импорт вооружений столь значительна, что мировой экономический кризис не сможет существенно затормозить рост мирового рынка оружия. В самом худшем варианте можно предположить, что объем новых заключаемых контрактов по перспективным программам, которые на текущий момент не известны и не объявлены, компенсирует возможное снижение ранее заявленных обязательств по закупке вооружений. То есть даже при развитии ситуации по наихудшему варианту, ежегодный объем вновь заключаемых контрактов может сохраниться на уровне около 87,8 млрд. долл. в течение 5 ближайших лет.

В случае устойчивого развития мировой экономики, ежегодно заключаемый объем контрактов на экспорт/импорт вооружений будет выше (прибавку обеспечат новые программы закупок, о которых пока не известно при сохранении имеющегося на текущий момент объема намерений).

По состоянию на текущий момент категория «тендер» (проводящиеся, а также объявленные к проведению тендеры) занимает первое место в рейтинге по стоимостному объему намерений по экспорту/импорту вооружений – 249,576 млрд. долл. или 55,67% от всего имеющегося мирового объема потенциальных контрактов на ближнесрочную перспективу.

По тендерам, которые уже завершены, но твердые контракты с победителями не подписаны, соответствующие стоимостные объемы «зачислены» на счет стран, которые выиграли эти тендеры. В баланс по каждой соответствующей стране-экспортеру также включены заявленные намерения по прямой поставке вооружений.

Второе место в рейтинге занимают США (фактически первое по странам). На текущий момент общий объем «переходящих» на ближнесрочную перспективу потенциальных контрактов США, которые пока входят в категорию «намерения» (учтены выигранные тендеры, контракты по которым пока не подписаны; уведомления Агентства DSCA по 2016 году и уведомления DSCA в предыдущие годы, которые пока не оформлены в контрактные обязательства, а также заявленные намерения по прямой поставке вооружений), ЦАМТО оценивает в сумму 114,624 млрд. долл. (25,57%).

Россия с объемом «переходящих» потенциальных контрактов в сумме 37,145 млрд. долл. (8,3%) занимает третье место (второе по странам).

Места в рейтинге с 3 по 10 (по странам) в порядке убывания стоимостного объема «переходящих» потенциальных контрактов на ближнесрочную перспективу занимают Франция (17,697 млрд. долл.), Германия (около 10 млрд. долл.), Испания (4,208 млрд. долл.), Южная Корея (2,232 млрд. долл.), Нидерланды (1,9 млрд. долл.), Израиль (1,742 млрд. долл.), Швейцария (1,670 млрд. долл.) и Япония (1,625 млрд. долл.).

В целом на текущий момент в рейтинг ЦАМТО по стоимостному объему намерений по экспорту вооружений входят 23 страны (с учетом категории «тендер»).

Страны-импортеры вооружений

Общий объем «переходящих» потенциальных контрактов на ближайшую перспективу на импорт вооружений (стоимостной объем намерений) по состоянию на конец 2016 года ЦАМТО оценивает в сумму 448 млрд. долл.

В расчете по каждой стране-импортеру учтены:

- завершившиеся тендеры по закупке ВиВТ, контракты с победителями которых в 2016 календарном году не подписаны;

- объявленные в 2016 году тендеры (решения по выбору победителей пока не приняты);

- объявленные ранее и проводившиеся в течение 2016 года тендеры (решения по выбору победителей пока не приняты);

- заявленные намерения по проведению тендеров в перспективе;

- заявленные намерения по прямой закупке вооружений.

Все эти перспективные программы закупок учтены на основе данных, имевшихся по состоянию на конец декабря 2016 года.

В целом в рейтинг ЦАМТО по намерениям по закупке вооружений входят 75 стран.

Первое место в рейтинге по стоимостному объему намерений по закупке вооружений занимает Индия (с большим отрывом от остальных стран) – 103,589 млрд. долл. (23,1%).

Второе место по стоимостному объему «переходящих» потенциальных контрактов по закупке вооружений занимает Катар – 31,984 млрд. долл. (7,13%). Замыкает тройку лидеров Польша – 28,435 млрд. долл. (6,34%).

На эти три страны приходится более трети (36,57%) от всего объема потенциальных контрактов на импорт вооружений на ближайшую перспективу.

Места с 4 по 10 в рейтинге по «переходящим» потенциальным контрактам на ближайшую перспективу на импорт вооружений занимают Австралия – 25,920 млрд. долл. (5,78%), Канада – 23,9 млрд. долл. (5,33%), Саудовская Аравия – 22,540 млрд. долл. (5,03%), Иран – 13,650 млрд. долл. (3,03%), Турция – 12,520 млрд. долл. (2,79%), ОАЭ – 10,915 млрд. долл. (2,43%) и Кувейт – 10,1 млрд. долл. (2,25%).

Первая десятка аккумулировала стоимостной объем «переходящих» потенциальных контрактов на импорт вооружений в ближнесрочной перспективе на сумму 283,553 млрд. долл. (63,25%).

По стоимостному объему «переходящих» потенциальных контрактов по закупке вооружений на перспективу места во второй десятке распределились следующим образом: Германия – 10,050 млрд. долл., Тайвань – 9,357 млрд. долл., Израиль – 8,950 млрд. долл., Великобритания – около 8 млрд. долл., Япония – 7,920 млрд. долл., Бельгия – 7,810 млрд. долл., США – 7,650 млрд. долл., Финляндия – 7,6 млрд. долл., Бразилия – 7,370 млрд. долл. и Вьетнам – 7,290 млрд. долл.

Вторая десятка аккумулировала стоимостной объем «переходящих» потенциальных контрактов на импорт вооружений в ближнесрочной перспективе на сумму 82 млрд. долл. (18,29%).

В третью десятку входят Норвегия (около 7 млрд. долл.), Нидерланды (6,414 млрд. долл.), Индонезия (5,701 млрд. долл.), Швейцария (5,5 млрд. долл.), Перу (4,6 млрд. долл.), Италия (4,5 млрд. долл.), Мексика (3,907 млрд. долл.), Южная Корея (3,746 млрд. долл.), Таиланд (3,060 млрд. долл.) и Бахрейн (около 3 млрд. долл.).

Третья десятка аккумулировала стоимостной объем «переходящих» потенциальных контрактов на импорт вооружений в ближнесрочной перспективе на сумму 47,4 млрд. долл. (10,58%).

На остальные 45 стран приходится 35,3 млрд. долл. (7,88%).