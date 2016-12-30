ВМС Филиппин могут приобрести списанные португальские корветы
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Отрасли и сферы: Флот + Рынки и сотрудничество
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Корвет класса «Жоао Коутиньо» (Joao Coutinho)
Источник: www.areamilitar.net
ЦАМТО, 30 декабря. Руководство Военно-морских сил Португалии предложило филиппинскому флоту списанные корветы класса «Жоао Коутиньо» (Joao Coutinho) и «Батиста ди Андради» (Batista de Andrade).
Как сообщает ресурс Update.ph, инспекторы ВМС Филиппин, которые проводили осмотр кораблей, рекомендовали штабу ВМС приобрести корабли класса «Жоао Коутиньо».
Согласно отчету, указанные корветы находятся в гораздо лучшем состоянии, чем корветы «Батиста ди Андради», несмотря на то, что старше их. Более того, в отчете отмечается, что они даже в лучшем состоянии, чем недавно приобретенные в США патрульные катера проекта «Гамильтон».
Рекомендация с первоначальным заказом одного или двух корветов класса «Жоао Коутиньо» будет направлена на утверждение в Министерство национальной обороны Филиппин. В целом в перспективе рекомендуется приобрести три корабля данного класса.
В общей сложности шесть корветов класса «Жоао Коутиньо» поступили на вооружение Военно-морских сил Португалии с 1970 по 1971 гг. Они были выведены из эксплуатации в прошлом году.
Закупка данных кораблей, как ожидается, заполнит пробел в боевом составе ВС Филиппин пока проект многоцелевого сторожевого корабля (MPPV) находится в стадии разработки. Программа MPPV предусматривает приобретение от 6 до 9 новых боевых кораблей.
30.12.2016
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