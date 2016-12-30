ВМС Филиппин могут приобрести списанные португальские корветы



Корвет класса «Жоао Коутиньо» (Joao Coutinho)

Источник: www.areamilitar.net Корвет класса «Жоао Коутиньо» (Joao Coutinho)Источник: www.areamilitar.net

ЦАМТО, 30 декабря. Руководство Военно-морских сил Португалии предложило филиппинскому флоту списанные корветы класса «Жоао Коутиньо» (Joao Coutinho) и «Батиста ди Андради» (Batista de Andrade).

Как сообщает ресурс Update.ph, инспекторы ВМС Филиппин, которые проводили осмотр кораблей, рекомендовали штабу ВМС приобрести корабли класса «Жоао Коутиньо».

Согласно отчету, указанные корветы находятся в гораздо лучшем состоянии, чем корветы «Батиста ди Андради», несмотря на то, что старше их. Более того, в отчете отмечается, что они даже в лучшем состоянии, чем недавно приобретенные в США патрульные катера проекта «Гамильтон».

Рекомендация с первоначальным заказом одного или двух корветов класса «Жоао Коутиньо» будет направлена на утверждение в Министерство национальной обороны Филиппин. В целом в перспективе рекомендуется приобрести три корабля данного класса.

В общей сложности шесть корветов класса «Жоао Коутиньо» поступили на вооружение Военно-морских сил Португалии с 1970 по 1971 гг. Они были выведены из эксплуатации в прошлом году.

Закупка данных кораблей, как ожидается, заполнит пробел в боевом составе ВС Филиппин пока проект многоцелевого сторожевого корабля (MPPV) находится в стадии разработки. Программа MPPV предусматривает приобретение от 6 до 9 новых боевых кораблей.