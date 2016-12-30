Д.Рогозин: предприятия ОПК РФ в 2016 году произвели 109 военных самолетов и 186 военных вертолетов



Дмитрий Рогозин

Источник: Олеся Курпяева/ РГ Дмитрий РогозинИсточник: Олеся Курпяева/ РГ

ЦАМТО, 30 декабря. Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в 2016 году произвели 109 военных самолетов и 186 военных вертолетов. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

«Тридцать гражданских самолетов было произведено в этом году, 22 гражданских вертолета. Если говорить про военные – 109 военных самолетов и 186 военных вертолетов», – сказал Д.Рогозин в эфире телеканала «Россия-24».

Он добавил, что российские корабелы в 2016 году завершили строительство шести крупных боевых кораблей, а ракетно-космическая промышленность обеспечила 18 успешных пусков.

По оценке Д.Рогозина, ежегодный экспорт российских вооружений должен превышать 14 млрд. долл. в год за счет успешной демонстрации отечественных вооружений в Сирии и освоения новых рынков.

«Думаю, что второе место в мире, которое держит Россия в экспорте вооружений, сохранится, но важно подняться выше 14 млрд. долл., которые мы зарабатываем ежегодно, за счет эффекта от применения нашего оружия по террористам в Сирии и закрепления на рынках тех стран, которые ранее находились под американским влиянием», – сказал он.

Д.Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24» также заявил, что применение высокоточного вооружения, созданного российской оборонной промышленностью, дает мощнейший политический эффект – «бьем по врагу, не трогаем ни в коем случае гражданское население».

«Мы показываем то, что делает Министерство обороны, показываем применение высокоточного оружия, а это крайне важный аспект – как в условиях густой инфраструктуры ударить точно по гнезду боевиков, не задев при этом гражданского населения, мы прекрасно понимаем, какой будет вой против России. Вот именно применение высокоточных вооружений, созданных российской оборонкой, дает политический мощнейший эффект, то есть мы бьем именно по врагу, не трогаем ни в коем случае гражданское население», – сказал Д.Рогозин.

По его словам, тем самым российская сторона показывает, что российское оружие дешевле американского и не менее эффективно, «а может, даже кое-где и более эффективно», – передает «РИА Новости».