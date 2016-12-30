Россия планирует на 2017 год 29 космических пусков



Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

В 2016 году было совершено только 17 запусков

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Роскосмос планирует провести 29 космических пусков в 2017 году, сообщается на странице телестудии Роскосмос в социальной сети "ВКонтакте".

"В 2017 году планируется 29 космических пусков и возможны внеплановые", - говорится в сообщении.

В 2016 году было совершено только 17 запусков.

Ранее глава госкорпорации Игорь Комаров сообщил, что пусковая программа Роскосмоса на 2017 год будет удвоена. "Пусковая программа на следующий год предусмотрена с серьезным увеличением, - сказал он, отметив, что это свидетельствует о тех больших задачах, которые стоят перед отраслью.

Комаров также отметил ответственность, связанную с обеспечением работы наземной инфраструктуры для обеспечения успешных пусков. По его словам, выполнение пусковой программы начнется уже с января 2017 года, когда запланированы запуски с Байконура и Гвианского космического центра.

Запуск украинского спутника "Лыбидь" планируется осуществить с помощью ракеты-носителя "Зенит" в конце 2017 года - начале 2018 года с космодрома Байконур.

"Конец 2017 года (или 2018 год) - "Лыбидь". Ракета - "Зенит-3SLБФ", разгонный блок - "Фрегат-СБ", - говорится в сообщении.

Ранее гендиректор компании "Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева" (ИСС) Николай Тестоедов сообщал ТАСС, что предприятие по заказу канадской компании MDA протестирует работоспособность систем украинского спутника "Лыбидь" для продления гарантийного срока его хранения. Запуск аппарата намечен на 2017 год, но более конкретные сроки пока не определены, поскольку зависят от готовности ракеты-носителя "Зенит", рассказал он.

В то же время сообщалось, что производство ракет- носителей "Зенит" остановлено в 2014 году, однако никакой информацией от заказчика о возможности ее замены на какую- либо другую в ИСС не располагают.

Решение об изготовлении и запуске телекоммуникационного спутника "Лыбидь" было принято в рамках реализации проекта создания Национальной системы спутниковой связи Украины. В 2009 году Государственное космическое агентство Украины заключило контракт с канадской компанией MDA по производству спутника и строительству на территории Украины объекта наземной вспомогательной инфраструктуры для его использования. Российская компания "Информационные спутниковые системы" выступает в качестве субподрядчика, отвечающего в том числе за спутниковую платформу и конструкцию модуля полезной нагрузки. Общий объем финансирования программы был утвержден в размере 38,5 млрд гривен (1,5 млрд долларов).

Запустить "Лыбидь" планировали еще в 2011 году, однако старт постоянно откладывается по разным причинам. В частности, в конце мая в Государственном космическом агентстве Украины сообщили, что запуск спутника перенесен из-за финансовых проблем канадских партнеров. Еще одной причиной задержки выведения спутника на орбиту в СМИ назывались финансовые проблемы украинского предприятия "Южмаш", отвечающего за изготовление ракеты "Зенит", которая должна вывести спутник на орбиту.

Запуск ангольского спутника AngoSat с помощью ракеты "Зенит" с космодрома Байконур запланирован на 15 июля.

Согласно данным телестудии, запуск будет произведен с использованием ракеты-носителя "Зенит-3SLБФ" и разгонного блока "Фрегат-СБ" с 45-й площадки космодрома Байконур.

Ранее AngoSat планировалось запустить на ракете "Ангара- А5", этот пуск должен был стать вторым для этой ракеты.

Проект AngoSat реализуется с 2012 года. Он предусматривает создание спутника связи с ретранслятором, запуск его на геостационарную орбиту и создание наземной инфраструктуры связи и телевизионного вещания. С российской стороны головным исполнителем работ выступает РКК "Энергия".

Пуски ракет для пополнения группировки ГЛОНАСС

Три пуска ракет-носителей в интересах системы ГЛОНАСС может быть проведено в 2017 году, говорится на сайте телестудии Роскосмоса.

Согласно появившейся там информации, на начало года планируется запуск одного спутника "Глонасс-М" с помощью ракеты "Союз-2" с космодрома Плесецк, в первом квартале 2017 года также запланирован пуск ракеты "Протон-М" с Байконура с тремя спутниками "Глонасс-М".

На 2017 год с возможностью переноса на 2018 год также планируется еще один запуск ракеты "Союз" с одним спутником "Глонасс-М".

В настоящее время из 27 космических аппаратов орбитальной группировки ГЛОНАСС 11 вышли за пределы гарантированного срока активного существования, но продолжают работать.