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ВМС Кореи планируют постройку третьей серии новейших фрегатов

03.01.2017 Flotprom 20 0
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Incheon_FFX_I
Головной фрегат ВМС Южной Кореи Incheon класса FFX-I. Источник: nosint.blogspot.com

Агентство программ оборонных закупок Минобороны Республики Корея объявило о подписании контракта на планирование проекта строительства шести новых 3000-тонных фрегатов в рамках третьего этапа программы FFX (Future Frigate Experimental).

Как сообщает ЦАМТО, стоимость контракта составляет 13,8 млн долларов. Как планируется, работы будут выполнены в течение двух лет, после чего в рамках тендера будет выбран победитель конкурса на постройку первой партии кораблей. Выполнить их поставку планируется к 2026 году.

Командование ВМС Кореи реализует трехэтапную программу поставки новых фрегатов. Сейчас завершается первый этап - поставка шести фрегатов класса FFX-1 ("Инчхон"), которые заменят девять состоящих на вооружении легких фрегатов класса "Ульсан". Параллельно начался второй этап, который предусматривает строительство до восьми фрегатов по усовершенствованному проекту: летом этого года на воду спустили головной фрегат проекта FFX-2 "Дэгу". Его передача южнокорейским ВМС запланирована на конец 2017 года. Контракты заключены на постройку еще трех кораблей этого типа.

Планируется, что фрегаты FFX-3 разработают с применением технологий малозаметности, а также оснастят усовершенствованными РЛС и расширят их средства по борьбе с подводными лодками. В последние годы командование ВМС Кореи уделяет особое внимание совершенствованию возможностей для противодействия подлодками КНДР.

30.12.2016
Права на данный материал
принадлежат Flotprom
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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Южная Корея
Компании
DAPA
Минoбороны РФ

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