ВМС Кореи планируют постройку третьей серии новейших фрегатов
|
|
Головной фрегат ВМС Южной Кореи Incheon класса FFX-I. Источник: nosint.blogspot.com
Агентство программ оборонных закупок Минобороны Республики Корея объявило о подписании контракта на планирование проекта строительства шести новых 3000-тонных фрегатов в рамках третьего этапа программы FFX (Future Frigate Experimental).
Как сообщает ЦАМТО, стоимость контракта составляет 13,8 млн долларов. Как планируется, работы будут выполнены в течение двух лет, после чего в рамках тендера будет выбран победитель конкурса на постройку первой партии кораблей. Выполнить их поставку планируется к 2026 году.
Командование ВМС Кореи реализует трехэтапную программу поставки новых фрегатов. Сейчас завершается первый этап - поставка шести фрегатов класса FFX-1 ("Инчхон"), которые заменят девять состоящих на вооружении легких фрегатов класса "Ульсан". Параллельно начался второй этап, который предусматривает строительство до восьми фрегатов по усовершенствованному проекту: летом этого года на воду спустили головной фрегат проекта FFX-2 "Дэгу". Его передача южнокорейским ВМС запланирована на конец 2017 года. Контракты заключены на постройку еще трех кораблей этого типа.
Планируется, что фрегаты FFX-3 разработают с применением технологий малозаметности, а также оснастят усовершенствованными РЛС и расширят их средства по борьбе с подводными лодками. В последние годы командование ВМС Кореи уделяет особое внимание совершенствованию возможностей для противодействия подлодками КНДР.
30.12.2016
Права на данный материал
принадлежат Flotprom
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
09.06.2016 Чисто южнокорейский АФАР? Можно, но дорого
12.01.2016 Минобороны Южной Кореи закупит у Korean Air беспилотников на $334 млн
26.10.2015 Новый южнокорейский корабельный ЗРК
05.06.2015 Минобороны Республики Корея намерено разработать новый фрегат и ракету класса «воздух-земля»
07.11.2014 Южная Корея отказалась от контракта с «БАе системз» в рамках программы модернизации 134 истребителей F-16
17.02.2014 Республика Корея может подписать контракт на закупку БЛА RQ-4 Блок.30 «Глобал Хоук» до середины этого года
29.01.2014 Минобороны Республики Корея намерено заключить контракт на покупку F-35 «Лайтнинг-2» в сентябре
22.11.2013 Южная Корея может принять решение о закупке истребителей F-35А «Лайтнинг-2» без открытия новых торгов