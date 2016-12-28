В США завершились испытания десятого корабля прибрежной морской зоны



Корабль прибрежной морской зоны USS Gabrielle Giffords (LCS-10), ВМС США

Источник: Википедия Корабль прибрежной морской зоны USS Gabrielle Giffords (LCS-10), ВМС СШАИсточник: Википедия

В Мексиканском заливе завершились испытания нового корабля прибрежной морской зоны "Габриэль Гиффордс" (Gabrielle Giffords), предназначенного для ВМС США. Об этом в среду, 28 декабря, сообщает Корабел.ру со ссылкой на информационное агентство Associated Press.

Корабль получил название в честь бывшего члена палаты представителей Конгресса США от штата Аризона, ставшей в 2011 году жертвой покушения.

"Габриэль Гиффордс" - десятый корабль прибрежной морской зоны (LCS). Это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Они предназначены для патрулирования, борьбы с надводными и подводными силами противника, защиты флота от нападения морских беспилотников, ведения разведки и поддержки специальных операций.

Строительство серии LCS осуществляется двумя основными подрядчиками по альтернативным проектам. "Габриэль Гиффордс" относится к кораблям типа "Индепенденс", которые представляют собой тримараны. Конструкция корпуса сделана по принципу SWATH (корабль с малой площадью сечения по ватерлинии). Основой разработки послужил ранее созданный 127-метровый скоростной автомобильно-пассажирский паром-тримаран "Бенчихигуа Экспресс".

Корабль длиной 127,4 метра и шириной 31,6 метра имеет водоизмещение 2,3 тысячи тонн. Он развивает скорость до 47 узлов, а дальность его хода составляет около 4,9 тысячи миль. Корабль вооружен пушкой калибра 57 миллиметров, четырьмя пулеметами калибра 12,7 миллиметра и пусковой установкой на 11 ракет Evolved SeaRAM. Также на борту базируются два вертолета MH-60R/S "СиХоук" и беспилотники.

В общей сложности ВМС США намерены принять на вооружение 26 кораблей класса LCS. Общая стоимость серии превысит 12 млрд долларов. Программа уже заслужила немало критики, поскольку по современным меркам корабли слабо вооружены, но дорого стоят. Кроме того, за последний год четыре корабля класса LCS отправились в ремонт из-за выхода из строя двигательной установки.

Сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн назвал программу постройки кораблей LCS самым наглядным примером бесполезного расходования средств, в то время как представители ВМС США заявляют, что появление этих кораблей - "важный новый шаг в военно-морских операциях".