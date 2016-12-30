Airbus поставит Сербии партию военных вертолетов
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Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество
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Вертолет H145
Источник: www.airbusgroupap.com
Правительство Сербии и Airbus Helicopters заключили контракт на поставку девяти легких военных вертолетов H145M, сообщает в четверг пресс-служба сербского военного ведомства.
"В рамках меморандума о взаимопонимании между правительством Республики Сербия и компанией Airbus Group, подписанного в октябре этого года, заключен контракт на покупку девяти вертолетов Н145М и сопутствующих услуг", - говорится в сообщении, поступившем в RNS.
Отмечается, что контракт включает в себя передачу технологий для технического обслуживания и ремонта купленных вертолетов. Соглашение было подписано в присутствии министра обороны Сербии Зорана Джорджевича, посла Франции Кристин Моро и посла Германии Акселя Дитмана.
30.12.2016
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