Китай выступает за полный запрет и уничтожение ядерного оружия -- МО КНР
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Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине
Источник: AP Photo/ Andy Wong
Китай всегда выступал за полный запрет и уничтожение ядерного оружия, заявил на состоявшейся 29 декабря пресс-конференции официальный представитель министерства обороны КНР Ян Юйцзюнь.
Особую и приоритетную ответственность за ядерное разоружение должна нести страна с самым большим арсеналом ядерных вооружений в мире, указал Ян Юйцзюнь.
Ян Юйцзюнь также напомнил, что на Форуме "Сяншань" в октябре 2016 года вооруженные силы Китая и России объявили о проведении вторых противоракетных учений в 2017 году.
29.12.2016
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