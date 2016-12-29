Китай выступает за полный запрет и уничтожение ядерного оружия -- МО КНР



Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине

Источник: AP Photo/ Andy Wong Флаги Китая на здании Дома народных собраний в ПекинеИсточник: AP Photo/ Andy Wong

Китай всегда выступал за полный запрет и уничтожение ядерного оружия, заявил на состоявшейся 29 декабря пресс-конференции официальный представитель министерства обороны КНР Ян Юйцзюнь.

Особую и приоритетную ответственность за ядерное разоружение должна нести страна с самым большим арсеналом ядерных вооружений в мире, указал Ян Юйцзюнь.

Ян Юйцзюнь также напомнил, что на Форуме "Сяншань" в октябре 2016 года вооруженные силы Китая и России объявили о проведении вторых противоракетных учений в 2017 году.