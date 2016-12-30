Наши вооружения — наше дело (Nasz Dziennik, Польша)



Пусковая установка зенитной ракетной системы Raytheon Patriot армии США во время развертывания в ходе учений в Польше в районе Сохачева. 21.03.2015

Источник: CNN Пусковая установка зенитной ракетной системы Raytheon Patriot армии США во время развертывания в ходе учений в Польше в районе Сохачева. 21.03.2015Источник: CNN

Интервью с историком, экспертом по безопасности, председателем отдела Польского геополитического общества в городе Жешув Анджеем Запаловским

Nasz Dziennik: Россия устами своего постоянного представителя при НАТО Александра Грушко подвергла критике сообщение Польши о том, что та собирается приобрести 70 крылатых ракет JASSM ER. Значит, когда вооружается Россия - это нормально, а когда другие хотят позаботиться о собственной безопасности - это плохо?

Анджей Запаловский (Andrzej Zapaowski): В этом заключается дипломатия. Это элемент игры, нормальное для дипломатии поведение противоборствующих сторон, а в данном случае - военных блоков. Было бы странно, если бы Россия замолчала эту тему, и еще более странно - если бы мы обращали внимание на мнение Москвы, которая не жалеет критики и обвиняет всех во всем. Суть сдерживания заключается в обладании как силами, которые могут обеспечить реальную оборону, так и (конечно, в той мере, в какой мы можем себе это позволить) средствами для проведения контрударов по территории за оборонительными рубежами противника.

- Как покупка крылатых ракет JASSM поможет безопасности Польши и Европы?

- Если говорить о конфликте с таким государством, как Россия, то их роль будет, на самом деле, незначительной. Не будем забывать, что у Москвы во много раз больше таких ракет и средств их доставки, чем у Польши. Однако отсутствие такого рода вооружений в польском арсенале было ошибкой. Нам нужно не только создавать силы территориальной обороны, но и обладать наступательными средствами. Когда звучит слово "противник", мы автоматически представляем себе Россию, но угроза может придти с другой стороны. Кроме того наша армия, защищая граждан Польши или ее интересы, может вести действия вдали от нашей территории, а для этого нужен соответствующий потенциал.

- Это оружие нам на самом деле нужно, или это выглядит отчасти так, что, купив самолеты F-16, мы вынуждены покупать "в наборе" с ними именно эти, а не какие-то другие ракеты?

- Польской авиации нужны вооружения для тех самолетов, которые есть в нашей армии. В противном случае жаль тратить деньги на такие дорогие машины, как самолеты F-16.

- Насколько покупка крылатых ракет усилит наш потенциал сдерживания, и могут ли они изменить расклад сил в регионе?

- Не стоит питать иллюзий, что несколько десятков ракет JASSM ER существенным образом изменят расклад сил в нашем регионе. Собственными силами мы можем нанести врагу лишь очень ограниченные потери, которые, если взять как пример современные возможности России, не нанесут серьезного удара по его военному потенциалу. Между тем сама возможность произвести удар имеет очень большое психологическое значение. Впрочем, в случае возникновения в Европе конфликта огромные возможности для нанесения таких ударов будут у сорока тысяч американских военных, которые находятся на нескольких базах в Германии.

- Мы можем чувствовать, что наша безопасность повысилась или наоборот?

- В этом плане существенных перемен тоже не будет. Ситуация выглядела бы иначе, если бы Польша располагала современными системами противоракетной обороны и покрыла бы ими всю территорию страны, а одновременно получила конвенциональные ракеты дальнего радиуса класса "земля-земля". Тогда наш потенциал безопасности был бы более солидным, но это вопрос отдаленного будущего.

- Изначально этих ракет планировалось купить гораздо меньше. Почему размер заказа решили увеличить?

- Сложно сказать, что на это повлияло. Так или иначе количество заказанных оборонным ведомством крылатых ракет позволит нашей авиации нанести два удара.

- Ракеты, которые мы покупаем, - это хорошее оружие?

- Преимущество этих ракет состоит в том, что их сложно обнаружить. Они могут уничтожать, в частности, ракетные системы врага, системы наведения или пункты командования. Напомню, что вес боеголовки составляет примерно 500 килограммов, так что они не могут использоваться, например, для уничтожения тактических соединений.

- Пока ничего не слышно об офсетной программе. Это плохое предзнаменование, тем более что офсетная сделка при покупке F-16 оказалась провалом.

- На том, что мы называем офсетными сделками, Польша всегда больше проигрывала, чем выигрывала. Вспомним, сколько таких сделок на самом деле принесло нам выгоду? К сожалению, у нас всегда возникали в этом плане проблемы, это началось еще с правительства Избирательной Акции "Солидарность" (1997-2001 годы, - прим. пер.).

- Насколько оправдан оптимизм руководства министерства обороны, которое считает, что покупка крылатых ракет закрепляет нашу позицию как надежного союзника Соединенных Штатов?

- Кардинальных перемен здесь не будет, ведь эти крылатые ракеты опосредованным образом останутся под контролем США. Напомню, что в средствах их доставки, то есть самолетах F-16 установлено электронное оборудование, которое контролируют наши американские союзники.

- Россия грозит последствиями…

- На то, что по поводу закупки Польшей ракет JASSM ER говорит Кремль, не стоит обращать внимания. Другое дело, если бы мы покупали ядерные ракеты: тогда Россия, как и другие государства, имела бы право высказать свое мнение. А качество и количество вооружений польской армии - это исключительно наше дело.

- Как вы оценивает заявление генерала Бена Ходжеса (Ben Hodges), который сказал в интервью немецкой прессе, что новая американская администрация и президент Трамп не будут стремиться заключить соглашение с Россией ценой интересов европейцев и не выведут войск из Европы?

- Я полагаю, все останется по-прежнему, сохранится статус-кво. Вывод американских войск из Германии означает создание пространства для активизации немецко-российского сотрудничества, которого очень боятся в Вашингтоне (особенно это касается экономической сферы). Американцы сохранят свои военные силы в Германии не потому, что они хотят защищать союзников, а потому, что они преследуют собственные интересы. Другой вопрос, какое обоснование они выберут, но это уже область политической игры между США и Россией.

Мариуш Каменецкий (Mariusz Kamieniecki)