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Испытания новой АС УВД завершены в МЦ АУВД

03.01.2017 АвиаПорт.ru 17 0
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Аэродромное освещение
Аэродромное освещение
Источник: http://www.rt-chemcomposite.ru/

Филиал Госкорпорации по ОрВД перейдёт к эксплуатации новой системы в марте 2017 года

Программа испытаний новой автоматизированной системы организации воздушного движения (АС УВД), разработанной Концерном ВКО "Алмаз-Антей", завершилась в Московском центре автоматизированного управления воздушным движением (МЦ АУВД, филиал ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"). Планируется, что переход к новой АС будет осуществлён в марте 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы Госкорпорации по ОрВД.

В сообщении уточняется, что программа испытаний завершена в полном объёме. "В результате проведённых эксплуатационных испытаний комиссией подтверждены заданные тактико-технические характеристики системы. Также определена пригодность и готовность АС ОрВД для обслуживания воздушного движения в зоне ответственности Московского укрупнённого центра Единой системы организации воздушного движения", - сообщили в пресс-службе.

По предварительной информации, переход к управлению воздушным движением посредством новой АС запланирован на март 2017 года. "То, что переход к УВД осуществляется не сейчас, связано с пиковыми нагрузками, которые всегда имеют место в период новогодних праздников, - пояснили "АвиаПорту" в пресс-службе Госкорпорации по ОрВД. - Нагрузки спадут - будет осуществлён безопасный и надёжный переход от старой системы к новой".

Здание для АС УВД построено во "Внуково" рядом с действующим центром управления полётами. Система предусматривает рабочие места авиадиспетчеров, серверы, комплексы планирования и защиты информации, а также другое оборудование, что позволит существенно повысить эффективность организации воздушного движения в зоне ответственности филиала.

В ноябре 2016 года заместитель генерального директора ВКО "Алмаз-Антей" Дмитрий Савицкий рассказал в интервью ТАСС, что старая система, введённая в эксплуатацию ещё в 1981 году, безнадёжно устарела. "Техника этой системы устарела, есть проблемы с её надёжностью, с эксплуатацией - многие комплектующие уже не производятся. Изменения в неё внести нельзя - она морально устарела", - цитировало ТАСС его слова. По словам Д.Савицкого, в первую очередь, разработанная для МЦ АУВД система включает новое программное обеспечение, а также новую технику: индикаторы воздушной обстановки, отказоустойчивые ЭВМ, современные моноимпульсные адресные радиолокаторы для надёжного обнаружения воздушных судов. Представитель "Алмаз-Антея" также отмечал, что у этой автоматизированной системы появились новые функции, позволяющие максимально автоматизировать действия диспетчера. Кроме того, новая АС намного раньше предупреждает о нарушениях эшелонирования: "В предыдущих системах предупреждение шло только о срочных конфликтах - за одну-две минуты, сейчас определяются среднесрочные конфликты - за 20-30 минут", - пояснил информагентству Д.Савицкий.

По заявлениям разработчика, новая АС позволит увеличить пропускную способность Московского укрупнённого центра Единой системы организации воздушного движения РФ (УЦ ЕС ОрВД) на 30-40%, отмечают в пресс-службе Госкорпорации по ОрВД. Общая стоимость проекта на данный момент составила почти 3,6 млрд рублей. В Госкорпорации уточнили, что указанную сумму корректировать не планируется.


Справка

"Московский центр автоматизированного управления воздушным движением" (МЦ АУВД) введён в эксплуатацию в 1981 году и предназначен для обслуживания воздушного движения в Московском узловом диспетчерском районе, на трассах и вне трасс в пределах Московской зоны Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД). В 2006 году введён филиалом в структуру ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (Госкорпорация по ОрВД).

Зона ответственности центра составляет 720 тыс. кв. км. Управление полётами осуществляют аэроузловой и районный диспетчерский центры (АДЦ и РДЦ), а также службы движения десяти центров ОВД. РДЦ обслуживает территорию 18 областей России. Зона ответственности протянулась от Великих Лук и Беларуси до Республики Татарстан и от границ Украины до Вологды.


Мария Ситкина

30.12.2016
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Белоруссия
Россия
Украина
Компании
Алмаз-Антей

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