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Рогозин рассказал о планах по работе над "тяжелым" авиадвигателем

03.01.2017 РИА Новости 17 0
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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин
Источник: Олеся Курпяева/ РГ

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Новый "тяжелый" авиадвигатель на 35 тонн тяги должен появиться в России к 2025 году, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин в ходе посещения завода "Факел", входящего в структуру концерна ВКО "Алмаз-Антей".

"Если мы выйдем на эту работу, а мы уже открыли по линии ОАК эту работу, то считайте, что к 2025 году мы должны будем получить двигатель", - сказал он.

Рогозин напомнил, что в мае президент РФ Владимир Путин принял принципиально важное решение о разработке "тяжелого" двигателя тягой на 35 тонн, "который крайне нам необходим для достижения топливной эффективности на дальнемагистральных и на тяжелых транспортных самолетах".

По словам вице-премьера, такого двигателя Россия не разрабатывала никогда. "В СССР такого двигателя не было, к сожалению, поэтому все наши тяжелые самолеты всегда четырехмоторные, а некоторые, такие как "Мрия", вообще на шести двигателях летали", - отметил он.

Рогозин обратил внимание и на разрабатываемую линейку двигателей семейства ПД-14, которые обеспечат российской авиации набор авиационных двигателей в сегменте от 9 до 18 тонн тяги.

30.12.2016
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-225 "Мрия"
ПД-14
Компании
Алмаз-Антей
ОАК
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий

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