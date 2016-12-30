Проект новой госпрограммы вооружений представят летом 2017 года
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Дмитрий Рогозин
Источник: Михаил Метцель/ТАСС
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Проект Государственной программы вооружений (ГПВ) на период 2018-2025 годов будет представлен в середине следующего лета, заявил в пятницу вице-премьер Дмитрий Рогозин.
"Мы в середине лета следующего года должны будем уже представить полноформатно проект новой ГПВ на 2018-2025 годы", - сказал зампред правительства в ходе посещения завода "Факел" (входит в концерн "Алмаз-Антей").
Поэтому сейчас вся работа коллегии ВПК и всех органов исполнительной власти посвящена именно этому, указал вице-премьер.
30.12.2016
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