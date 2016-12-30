Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо

03.01.2017 ИТАР-ТАСС 18 0
0
Понравилась новость?
 0
Алеппо
Действия отряда Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации по разминированию города Алеппо (Сирия), декабрь 2016 года
Источник: Отдел информационного обеспечения Инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации / lenta.ru

Для очистки местности российские специалисты использовали военные робототехнические комплексы "Уран-6"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российские военные саперы с 5 декабря разминировали территорию Алеппо общей площадью 1072 гектара, более 400 километров автодорог и около 2200 зданий, обезврежено более 16 тысяч взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в пятницу в на официальной странице Минобороны РФ в социальной сети "ВКонтакте".

"За сутки было очищено от взрывоопасных предметов почти 50 гектар в восточных районах Алеппо и 23,5 км дорог. На этой площади военными инженерами обезврежено больше тысячи взрывоопасных предметов, более 500 из которых - самодельные", - говорится в сообщении.

Для сплошной очистки местности за пределами плотной городской застройки российскими саперами применяются военные робототехнические комплексы "Уран-6", уточнили в Минобороны РФ.

Ранее командир группы разминирования международного противоминного центра Вооруженных сил РФ Иван Громов сообщил, что российские военные нашли боеприпасы производства США, Германии и Болгарии в ходе разминирования сирийского Алеппо. Он также рассказал, что в одной из штаб- квартир российские саперы нашли минометные снаряды калибра 122 мм, снаряды для реактивных систем залпового огня, ручные гранаты, гранатометы, снаряды для гаубиц. По словам военных, таких запасов хватило бы на целый батальон.

О завершении операции по освобождению Алеппо от боевиков заявил 23 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу. В настоящее время российские саперы помогают разминировать здания в городе. Как заявили ранее в Минобороны РФ, перед тем, как покинуть Алеппо, представители "умеренной оппозиции" минировали "буквально все", даже детские игрушки.

30.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Германия
Россия
Сирия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 03.01 00:11
  • 3022
Оценка Советского периода в истории России.
  • 03.01 00:11
  • 9
Армия РФ получила партию бронемашин "Тигр" с боевым модулем "Арбалет-ДМ"
  • 03.01 00:04
  • 35
Дональд Трамп сэкономит на американском истребителе пятого поколения F-35?
  • 03.01 00:01
  • 3969
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 02.01 23:56
  • 8
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В
  • 02.01 23:37
  • 12
Десант будущего
  • 02.01 23:21
  • 18
Экранопланам – быть!
  • 02.01 23:12
  • 17
Поднять этот вес
  • 02.01 23:00
  • 3
Роботы "Нерехта" и "Соратник" приняли участие в сборах Сухопутных войск
  • 02.01 22:59
  • 49
Удобные «зеленые человечки»
  • 02.01 19:31
  • 816
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.01 18:58
  • 1
В Европе началось передвижение танков США (Il Giornale, Италия)
  • 02.01 18:03
  • 15
Россия построит свои «Мистрали»
  • 02.01 11:47
  • 161
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.01 08:46
  • 47
Россия уничтожила более 96% запасов химоружия
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  