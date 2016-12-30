Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо



Действия отряда Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации по разминированию города Алеппо (Сирия), декабрь 2016 года

Источник: Отдел информационного обеспечения Инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации / lenta.ru Действия отряда Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации по разминированию города Алеппо (Сирия), декабрь 2016 годаИсточник: Отдел информационного обеспечения Инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации / lenta.ru

Для очистки местности российские специалисты использовали военные робототехнические комплексы "Уран-6"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российские военные саперы с 5 декабря разминировали территорию Алеппо общей площадью 1072 гектара, более 400 километров автодорог и около 2200 зданий, обезврежено более 16 тысяч взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в пятницу в на официальной странице Минобороны РФ в социальной сети "ВКонтакте".

"За сутки было очищено от взрывоопасных предметов почти 50 гектар в восточных районах Алеппо и 23,5 км дорог. На этой площади военными инженерами обезврежено больше тысячи взрывоопасных предметов, более 500 из которых - самодельные", - говорится в сообщении.

Для сплошной очистки местности за пределами плотной городской застройки российскими саперами применяются военные робототехнические комплексы "Уран-6", уточнили в Минобороны РФ.

Ранее командир группы разминирования международного противоминного центра Вооруженных сил РФ Иван Громов сообщил, что российские военные нашли боеприпасы производства США, Германии и Болгарии в ходе разминирования сирийского Алеппо. Он также рассказал, что в одной из штаб- квартир российские саперы нашли минометные снаряды калибра 122 мм, снаряды для реактивных систем залпового огня, ручные гранаты, гранатометы, снаряды для гаубиц. По словам военных, таких запасов хватило бы на целый батальон.

О завершении операции по освобождению Алеппо от боевиков заявил 23 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу. В настоящее время российские саперы помогают разминировать здания в городе. Как заявили ранее в Минобороны РФ, перед тем, как покинуть Алеппо, представители "умеренной оппозиции" минировали "буквально все", даже детские игрушки.