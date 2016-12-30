Рогозин: летные испытания истребителя МиГ-35 начнутся в январе 2017 года



Истребитель МиГ-35

Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС Истребитель МиГ-35Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Вице-премьер также сообщил, что новый "тяжелый" авиадвигатель должен появиться в России к 2025 году

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Летные испытания легкого целевого истребителя МиГ-35 официально начнутся в январе 2017 года. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин в ходе посещения завода "Факел", входящего в структуры Концерна ВКО "Алмаз-Антей".

"Мы планируем в январе 2017 года поставить на крыло легкий целевой истребитель МиГ-35, - сказал вице-премьер. - Давно "мигари" у нас не выпускали самолеты".

Он напомнил, что были различные модификации МиГ-29, в том числе и в корабельном варианте для восстановленного авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". "Хочу сказать, что это очень выгодное дело, даже с экономической точки зрения, не говоря уже про безопасность страны, потому что именно в сегменте легких истребителей существует такой наиболее обширный экспортный потенциал, - подчеркнул Рогозин. - Поэтому не скрываем, что собираемся и побороться с нашими конкурентами в этой части рынка".

Зампред правительства также рассказал, что в 2017 году по указанию президента РФ Владимира Путина в небо будет поднят и легкий военно-транспортный самолет Ил-112В. "Надо сказать, что приняты все решения для того, чтобы этот самолет, необходимый для ВС РФ, также обладал значительными преимуществами, основанными на российских решениях, - отметил Рогозин. - И двигатели на нем будут установлены именно российские ТВ7-117СТ". По его словам, работа над двигателем для Ил-112-В открывает перспективу для выхода на ближнемагистральный турбовинтовой самолет Ил-114-300, который будет также летать на двигателях ТВ7-117СМ.

"Тяжелый" авиадвигатель

Рогозин также сообщил, что к 2025 году в России должен появиться новый "тяжелый" авиадвигатель на 35 тонн тяги.

"Если мы выйдем на эту работу, а мы уже открыли по линии ОАК эту работу, то считайте, что к 2025 году мы должны будем получить двигатель", - сказал он.

Рогозин напомнил, что в мае 2016 года президент РФ Владимир Путин принял принципиально важное решение по разработке "тяжелого" двигателя тягой на 35 тонн, "который крайне нам необходим для достижения топливной эффективности на дальнемагистральных и на тяжелых транспортных самолетах". Рогозин заметил, что такого двигателя наша страна не разрабатывала никогда. "В СССР такого двигателя не было, к сожалению, поэтому все наши тяжелые самолеты всегда четырехмоторные, а некоторые, такие как "Мрия", вообще на шести двигателях летали", - отметил он.

Вице-премьер обратил внимание и на разрабатываемую линейку двигателей семейства ПД-14, которые обеспечат российской авиации набор авиационных двигателей в сегменте от 9 до 18 тонн тяги.

Госпрограмма вооружений на 2018-2025 годы

По словам Рогозина, проект Государственной программы вооружений (ГПВ) на период 2018-2025 года будет представлен летом 2017 года.

"Мы в середине лета следующего года должны будем уже представить полноформатно проект новой ГПВ на 2018-2025 годы", - сказал зампред правительства. Он добавил, что сейчас вся работа коллегии ВПК и всех органов исполнительной власти - Министерства обороны, Минпромторга, и других коллег - посвящена именно этому.

Как ранее сообщил замминистра обороны Юрий Борисов, новая государственная программа вооружения до 2025 года предполагает разработку и поставку в войска высокоточного оружия следующего поколения. По его словам, сейчас перед оборонно-промышленным комплексом стоят задачи, поставленные Верховным главнокомандующим, по проведению всесторонней модернизации, переоснащения войск новыми средствами и образцами вооружения и военной техники и созданию современных перспективных образцов вооружения, которые обеспечат превосходство над любым противником.

На первый план выйдут системы высокоточного оружия следующего поколения, которые предполагают полную автономность функционирования средств поражения и наличие эффективной системы информационного обеспечения. "Это также и вычислительные средства, имеющие запас вычислительных ресурсов для обработки и принятия решения, и высокоточное оружие, работающее по принципу "выстрелил - забыл", - рассказал Борисов.