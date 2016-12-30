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В Федеральном ядерном центре разработали проект демонтажа старых АПЛ методом взрыва

03.01.2017 ИТАР-ТАСС 24 0
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Источник: © РФЯЦ-ВНИИЭФ

Как отметили в Российском федеральном ядерном центре, существующий способ утилизации старых подлодок "достаточно сложный и опасный для здоровья"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Селиванов/. Специалисты Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ г. Саров) разработали простой и малозатратный способ утилизации корпусов атомных подводных лодок (АПЛ), выработавших свой ресурс – методом взрывной резки. Об этом ТАСС рассказали в центре.  

"Цель проекта – получение эффективного инструмента для выполнения демонтажа корпусов атомных подводных лодок выведенных из эксплуатации. Существующие методы утилизации – очень трудоемкие и не всегда безопасные для здоровья персонала, поэтому учеными РФЯЦ-ВНИИЭФ и был разработан способ взрывной резки корпусов АПЛ", - сообщили в центре.

Там отметили, что с 90-х годов прошлого века во время утилизации старые подлодки попросту разделяются с помощью газорезки, а также плазменными резаками: на специальных предприятиях из АПЛ сначала выгружают ядерное топливо, затем все отсеки, включая реакторный, последовательно режутся на фрагменты, пригодные для транспортировки.

"Этот процесс достаточно сложный и опасный для здоровья, учитывая габариты корпусов и необходимость проведения работ в полузакрытых помещениях, а порой и в условиях повышенной радиации", - подчеркнули в центре.

Новые технологии

Метод взрывной резки, подчеркнули в центре, является более прогрессивной технологией для этой работы. "Резка корпусов АПЛ производится удлинёнными кумулятивными зарядами (взрывчатое вещество удлиненной формы – прим. ТАСС) или специально разрабатываемыми зарядами", - отметили там.

Вначале изнутри с помощью этих взрывчатых веществ режется прочный корпус лодки на фрагменты 60-80 тонн, они будут удерживаться на внешнем легком корпусе, который также может быть частично прорезан данным способом. При этом окончательное разделение фрагментов будет производиться с помощью газорезки. Получившиеся крупные фрагменты корпуса АПЛ в последующем тоже могут быть разрезаны взрывным способом.

"Данный метод обладает большой эффективностью и простотой, не требует большого количества затрат взрывчатого вещества и длительной подготовки к проведению работ. При этом технологический процесс высокопроизводительный и мало воздействует на окружающую инфраструктуру", - подчеркнули в центре.

Испытания уже проведены

В настоящее время РФЯЦ-ВНИИЭФ проводит опытно-конструкторскую отработку данной технологии, уже состоялись и первые испытания.

"Успешно выполнена демонстрационная взрывная резка фрагмента корпуса АПЛ на территории Центра по утилизации радиоактивных отходов (Мурманская область – прим. ТАСС)", - сообщили в центре. Там отметили, что применение данного способа демонтажа старых подлодок потребует достройки определенной инфраструктуры для проведения взрывных работ.

Тем не менее, в Федеральном ядерном центре считают, что технология очень перспективна и рассчитывают на интерес и долголетнее сотрудничество с "РосРАО" (госпредприятие, которое занимается обращением с радиоактивными отходами в масштабах всей страны – прим. ТАСС) в рамках федеральной программы "Промышленная утилизация АПЛ, надводных кораблей с ядерной энергетической установкой, судов атомного технологического обслуживания и реабилитация радиационно-опасных объектов до 2020 года".

"Технологию взрывной резки массивных металлических конструкций перспективно использовать и для других отраслей промышленности России, а также в качестве предложений к сотрудничеству с зарубежными партнёрами", - подчеркнули в центре.

Российский федеральный ядерный центр в Сарове занимается разработками в области обеспечения и поддержания надежности и безопасности ядерного арсенала России, а также высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

30.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Россия
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