Минобороны РФ опубликовало видео применения боевых роботов "Соратник" и "Нерехта"
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Отрасли и сферы: Робототехника + Новые разработки, Робототехника + Состояние и перспективы ОПК
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Боевой робот "Нерехта"
Источник: Фонд перспективных исследований
Робототехнические комплексы были задействованы при розыгрыше эпизода ведения боя мотострелковым взводом в подмосковном Алабине
Минобороны России опубликовало видеоролик применения боевых роботов "Соратник" и "Нерехта" на тактико-специальном занятии во взаимодействии с мотострелками 27-й гвардейской Севастопольской отдельной мотострелковой бригады. Робототехнические комплексы впервые выполнили стрельбы при розыгрыше эпизода ведения боя мотострелковым взводом в подмосковном Алабине.
По словам главкома Сухопутных войск России генерал-полковника Олега Салюкова, "что-то в данной технике нас устраивает, что-то нет, но главный критерий новых систем — чтобы они были востребованы в войсках".
О "Соратнике"
|Робот "Соратник"
|Источник: © Виталий Кузьмин
Впервые боевые возможности автоматизированного комплекса были продемонстрированы концерном "Калашников" на международном военно-техническом форуме "Армия-2016".
Бронированная гусеничная машина "Соратник" предназначена для разведки и ретрансляции, патрулирования и охраны территорий и важных объектов, разминирования и разграждения. "Соратник" работает в трех режимах управления, вес комплекса не превышает 7 тонн, он способен развивать скорость до 40 км/ч. При дистанционном управлении и прямой видимости радиус действия машины составляет до 10 км.
Он способен работать в пассивном режиме до 10 суток и обнаруживать цели на расстоянии до 2500 м. Бронемашина может также работать в связке с беспилотниками.
На гусеничную платформу могут монтироваться пулеметы калибра 7,62 мм и 12,7 мм, а также 30-мм гранатомет типа АГ-17А. Боевой модуль оборудован гироскопической стабилизацией вооружения и способен самостоятельно обнаруживать, сопровождать и уничтожать цели, определяя их тип. Кроме того, на "Соратник" предусмотрена возможность установки восьми противотанковых управляемых ракет типа "Корнет-ЭМ".
О "Нерехте"
|Боевой робот "Нерехта"
|Источник: Фонд перспективных исследований
Впервые робот представили на "Дне инноваций" Минобороны России в 2015 году.
"Нерехта" - боевой робототехнический комплекс, разработанный заводом имени Дегтярева совместно с Фондом перспективных исследований. Гусеничная платформа может использоваться для разведки, корректировки или ведения огня, а также транспортировки грузов.
В качестве вооружения в комплексе используются пулеметы калибра 7,62 мм и 12,7 мм, а в перспективе, по некоторым данным, на нем будет установлен более мощный пулемет, который будет создан специально для "Нерехты". Кроме того, недавно в состав робототехнического комплекса вошли беспилотный вертолет ТБ-29В и система автоматического управления подвижными объектами и вооружением САУ-9.0.
30.12.2016
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