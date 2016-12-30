Минобороны РФ опубликовало видео применения боевых роботов "Соратник" и "Нерехта"



Боевой робот "Нерехта"

Источник: Фонд перспективных исследований Боевой робот "Нерехта"Источник: Фонд перспективных исследований

Робототехнические комплексы были задействованы при розыгрыше эпизода ведения боя мотострелковым взводом в подмосковном Алабине

Минобороны России опубликовало видеоролик применения боевых роботов "Соратник" и "Нерехта" на тактико-специальном занятии во взаимодействии с мотострелками 27-й гвардейской Севастопольской отдельной мотострелковой бригады. Робототехнические комплексы впервые выполнили стрельбы при розыгрыше эпизода ведения боя мотострелковым взводом в подмосковном Алабине.

По словам главкома Сухопутных войск России генерал-полковника Олега Салюкова, "что-то в данной технике нас устраивает, что-то нет, но главный критерий новых систем — чтобы они были востребованы в войсках".

О "Соратнике"

Робот "Соратник" Источник: © Виталий Кузьмин

Впервые боевые возможности автоматизированного комплекса были продемонстрированы концерном "Калашников" на международном военно-техническом форуме "Армия-2016".

Бронированная гусеничная машина "Соратник" предназначена для разведки и ретрансляции, патрулирования и охраны территорий и важных объектов, разминирования и разграждения. "Соратник" работает в трех режимах управления, вес комплекса не превышает 7 тонн, он способен развивать скорость до 40 км/ч. При дистанционном управлении и прямой видимости радиус действия машины составляет до 10 км.

Он способен работать в пассивном режиме до 10 суток и обнаруживать цели на расстоянии до 2500 м. Бронемашина может также работать в связке с беспилотниками.

На гусеничную платформу могут монтироваться пулеметы калибра 7,62 мм и 12,7 мм, а также 30-мм гранатомет типа АГ-17А. Боевой модуль оборудован гироскопической стабилизацией вооружения и способен самостоятельно обнаруживать, сопровождать и уничтожать цели, определяя их тип. Кроме того, на "Соратник" предусмотрена возможность установки восьми противотанковых управляемых ракет типа "Корнет-ЭМ".

О "Нерехте"

Боевой робот "Нерехта" Источник: Фонд перспективных исследований

Впервые робот представили на "Дне инноваций" Минобороны России в 2015 году.

"Нерехта" - боевой робототехнический комплекс, разработанный заводом имени Дегтярева совместно с Фондом перспективных исследований. Гусеничная платформа может использоваться для разведки, корректировки или ведения огня, а также транспортировки грузов.

В качестве вооружения в комплексе используются пулеметы калибра 7,62 мм и 12,7 мм, а в перспективе, по некоторым данным, на нем будет установлен более мощный пулемет, который будет создан специально для "Нерехты". Кроме того, недавно в состав робототехнического комплекса вошли беспилотный вертолет ТБ-29В и система автоматического управления подвижными объектами и вооружением САУ-9.0.