Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Запуск космического грузовика "Прогресс МС-05" перенесен на 21 февраля

03.01.2017 ИТАР-ТАСС 15 0
0
Понравилась новость?
 0

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

По данным источника, изменение даты запуска, вероятнее всего, связано с необходимостью продолжения расследования аварии, произошедшей 1 декабря

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Запуск грузового космического корабля "Прогресс МС-05" перенесен со 2 на 21 февраля 2017 года, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

"Запуск ракеты-носителя "Союз" с грузовым кораблем "Прогресс МС-05" запланирован на 21 февраля с космодрома Байконур", - сказали в госкорпорации.

Запуск транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-04" запланирован на 27 марта, добавили в госкорпорации. В пресс-службе не уточнили, какая модификация ракеты будет использована для запуска "Прогресса" - "Союз-У" или "Союз-2".

Ранее сообщалось, что последнюю ракету "Союз-У" планируется использовать для запуска "Прогресса МС-05", после чего эксплуатация этого носителя прекратится.

Источник в ракетно-космической отрасли уточнил, что старт "Прогресса" намечен на 08:50 мск. "Пуск перенесен, скорее всего, в связи с необходимостью продолжения расследования аварии, произошедшей 1 декабря 2016 года с грузовым кораблем "Прогресс МС-04", - пояснил он ТАСС.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что работа комиссии по расследованию аварии грузового корабля "Прогресс МС-04" продлена до 9 января 2017 года.

Грузовой корабль "Прогресс МС-04", запущенный 1 декабря с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-У", был потерян на 382-й секунде полета на высоте 190 км над Тувой, большинство его обломков сгорели в плотных слоях атмосферы. Корабль вез на станцию 2,5 тонны грузов, включая новогодние подарки для экипажа.

30.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Союз
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
Прогресс ТГК

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 03.01 00:11
  • 3022
Оценка Советского периода в истории России.
  • 03.01 00:11
  • 9
Армия РФ получила партию бронемашин "Тигр" с боевым модулем "Арбалет-ДМ"
  • 03.01 00:04
  • 35
Дональд Трамп сэкономит на американском истребителе пятого поколения F-35?
  • 03.01 00:01
  • 3969
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 02.01 23:56
  • 8
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В
  • 02.01 23:37
  • 12
Десант будущего
  • 02.01 23:21
  • 18
Экранопланам – быть!
  • 02.01 23:12
  • 17
Поднять этот вес
  • 02.01 23:00
  • 3
Роботы "Нерехта" и "Соратник" приняли участие в сборах Сухопутных войск
  • 02.01 22:59
  • 49
Удобные «зеленые человечки»
  • 02.01 19:31
  • 816
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.01 18:58
  • 1
В Европе началось передвижение танков США (Il Giornale, Италия)
  • 02.01 18:03
  • 15
Россия построит свои «Мистрали»
  • 02.01 11:47
  • 161
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.01 08:46
  • 47
Россия уничтожила более 96% запасов химоружия
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  