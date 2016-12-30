Запуск космического грузовика "Прогресс МС-05" перенесен на 21 февраля
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Отрасли и сферы: Космонавтика + Состояние и перспективы ОПК
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Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
По данным источника, изменение даты запуска, вероятнее всего, связано с необходимостью продолжения расследования аварии, произошедшей 1 декабря
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Запуск грузового космического корабля "Прогресс МС-05" перенесен со 2 на 21 февраля 2017 года, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
"Запуск ракеты-носителя "Союз" с грузовым кораблем "Прогресс МС-05" запланирован на 21 февраля с космодрома Байконур", - сказали в госкорпорации.
Запуск транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-04" запланирован на 27 марта, добавили в госкорпорации. В пресс-службе не уточнили, какая модификация ракеты будет использована для запуска "Прогресса" - "Союз-У" или "Союз-2".
Ранее сообщалось, что последнюю ракету "Союз-У" планируется использовать для запуска "Прогресса МС-05", после чего эксплуатация этого носителя прекратится.
Источник в ракетно-космической отрасли уточнил, что старт "Прогресса" намечен на 08:50 мск. "Пуск перенесен, скорее всего, в связи с необходимостью продолжения расследования аварии, произошедшей 1 декабря 2016 года с грузовым кораблем "Прогресс МС-04", - пояснил он ТАСС.
Ранее в Роскосмосе сообщили, что работа комиссии по расследованию аварии грузового корабля "Прогресс МС-04" продлена до 9 января 2017 года.
Грузовой корабль "Прогресс МС-04", запущенный 1 декабря с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-У", был потерян на 382-й секунде полета на высоте 190 км над Тувой, большинство его обломков сгорели в плотных слоях атмосферы. Корабль вез на станцию 2,5 тонны грузов, включая новогодние подарки для экипажа.
30.12.2016
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