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Первый в 2017 году запуск российской ракеты запланирован на 28 января с космодрома Куру

03.01.2017 ИТАР-ТАСС 21 0
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Источник: © EPA/STEPHANE CORVAJA/ESA, архив

"Союз-СТ" выведет на орбиту испанский спутник связи Hispasat AG-1

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Первый в 2017 году запуск российской ракеты запланирован на 28 января с космодрома Кура во Французской Гвиане, откуда носитель "Союз-СТ" должен вывести испанский спутник связи Hispasat AG-1.

Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Роскосмоса.

В пресс-службе также отметили, что дата запуска ракеты "Протон-М" с американским спутником связи EchoStar 21 с космодрома Байконур будет объявлена дополнительно. Источник в ракетно-космической отрасли сообщал ранее ТАСС, что старт "Протона" предварительно перенесен на вторую декаду января 2017 года.

Ранее сообщалось, что Россия не будет поставлять ракеты "Союз" французской компании Arianespace до тех пор, пока Роскосмос не получит замороженные в связи с делом ЮКОСа средства. Речь идет о задержанных выплатах со стороны европейского концерна Arianespace в размере €300 млн, которому Роскосмос поставляет, в частности, ракеты "Союз".

Французская юстиция блокировала эти средства в июне 2015 года по требованию бывших акционеров ЮКОСа.

30.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Гвиана
Испания
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Франция
Продукция
Протон-(К)М
Союз
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Роскосмос
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