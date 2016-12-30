Истребители-перехватчики МиГ-31 "прикрыли" самолеты Ил-38 на Камчатке



Самолет перехватчик МиГ-31

Источник: Wikimedia Самолет перехватчик МиГ-31Источник: Wikimedia

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Истребители-перехватчики МиГ-31 выполнили прикрытие самолетов Ил-38 на Камчатке, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа капитан второго ранга Владимир Матвеев.

"На Камчатке лётчики-истребители отработали взаимодействие с летчиками противолодочной авиации Тихоокеанского флота. Так, экипажам истребительной эскадрильи МиГ-31 была поставлена задача осуществить прикрытие самолов Ил-38 противолодочной авиации, выполнявшим поиск подводных лодок условного противника", - сказал Матвеев.

Сообщается, что при выполнении полетов экипажи МиГ-31 отрабатывали элементы "прочесывания" районов, а также действия по захвату и уничтожению условного противника. Полёты выполнялись как днем, так и ночью. Всего за лётную смену лётчиками-истребителями было выполнено более десятка тренировочных вылетов.