Истребители-перехватчики МиГ-31 "прикрыли" самолеты Ил-38 на Камчатке
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Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК
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Самолет перехватчик МиГ-31
Источник: Wikimedia
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Истребители-перехватчики МиГ-31 выполнили прикрытие самолетов Ил-38 на Камчатке, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа капитан второго ранга Владимир Матвеев.
"На Камчатке лётчики-истребители отработали взаимодействие с летчиками противолодочной авиации Тихоокеанского флота. Так, экипажам истребительной эскадрильи МиГ-31 была поставлена задача осуществить прикрытие самолов Ил-38 противолодочной авиации, выполнявшим поиск подводных лодок условного противника", - сказал Матвеев.
Сообщается, что при выполнении полетов экипажи МиГ-31 отрабатывали элементы "прочесывания" районов, а также действия по захвату и уничтожению условного противника. Полёты выполнялись как днем, так и ночью. Всего за лётную смену лётчиками-истребителями было выполнено более десятка тренировочных вылетов.
30.12.2016
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