Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ВДВ подготовят инструкторов для десантирования в труднодоступные места

03.01.2017 РИА Новости 17 0
0
Понравилась новость?
 0
ВДВ РФ
Военнослужащие ВДВ РФ
Источник: sdrvdv.ru

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Воздушно-десантные войска (ВДВ) в 2017 году проведут обучение, после которого военные освоят десантирование в труднодоступные места профильных специалистов не имеющих парашютной подготовки, сообщает в пятницу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В 2017 году десантники будут готовить специалистов по высотной специальной парашютной подготовке по программе "Подготовка тандем-инструкторов". Военнослужащие, освоившие программу, смогут десантировать в труднодоступные места профильных специалистов, не имеющих специальной парашютной подготовки", - говорится в сообщении.

Обучение будет проходить на протяжении примерно пяти недель, в ходе которого военные научатся применять индивидуальное бортовое и кислородное оборудование, использовать приемник спутниковой навигационной системы и грузовой контейнер со специальной системой крепления.

Плановую подготовку специалистов по высотной специальной парашютной подготовке планируется осуществлять на базе 309-го центра специальной парашютной подготовки, дислоцированного в Рязани.

30.12.2016
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 03.01 00:11
  • 3022
Оценка Советского периода в истории России.
  • 03.01 00:11
  • 9
Армия РФ получила партию бронемашин "Тигр" с боевым модулем "Арбалет-ДМ"
  • 03.01 00:04
  • 35
Дональд Трамп сэкономит на американском истребителе пятого поколения F-35?
  • 03.01 00:01
  • 3969
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 02.01 23:56
  • 8
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В
  • 02.01 23:37
  • 12
Десант будущего
  • 02.01 23:21
  • 18
Экранопланам – быть!
  • 02.01 23:12
  • 17
Поднять этот вес
  • 02.01 23:00
  • 3
Роботы "Нерехта" и "Соратник" приняли участие в сборах Сухопутных войск
  • 02.01 22:59
  • 49
Удобные «зеленые человечки»
  • 02.01 19:31
  • 816
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.01 18:58
  • 1
В Европе началось передвижение танков США (Il Giornale, Италия)
  • 02.01 18:03
  • 15
Россия построит свои «Мистрали»
  • 02.01 11:47
  • 161
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.01 08:46
  • 47
Россия уничтожила более 96% запасов химоружия
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  