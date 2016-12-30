ВДВ подготовят инструкторов для десантирования в труднодоступные места
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Отрасли и сферы: Специальные и защитные средства + Состояние и перспективы ОПК
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Военнослужащие ВДВ РФ
Источник: sdrvdv.ru
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Воздушно-десантные войска (ВДВ) в 2017 году проведут обучение, после которого военные освоят десантирование в труднодоступные места профильных специалистов не имеющих парашютной подготовки, сообщает в пятницу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"В 2017 году десантники будут готовить специалистов по высотной специальной парашютной подготовке по программе "Подготовка тандем-инструкторов". Военнослужащие, освоившие программу, смогут десантировать в труднодоступные места профильных специалистов, не имеющих специальной парашютной подготовки", - говорится в сообщении.
Обучение будет проходить на протяжении примерно пяти недель, в ходе которого военные научатся применять индивидуальное бортовое и кислородное оборудование, использовать приемник спутниковой навигационной системы и грузовой контейнер со специальной системой крепления.
Плановую подготовку специалистов по высотной специальной парашютной подготовке планируется осуществлять на базе 309-го центра специальной парашютной подготовки, дислоцированного в Рязани.
30.12.2016
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