Михеев: инновационные решения сделали Ми-28НМ практически совершенной машиной
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Ударный вертолет "Ночной охотник" Ми-28НМ
Источник: © Дмитрий Серебряков/ТАСС
Как ожидается, Ми-28НМ получит принципиально новый локатор, обеспечивающий круговой обзор, новую систему управления и другое оборудование, а также сможет применять высокоточное оружие
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Модернизированный "Ночной охотник" Ми-28НМ благодаря новейшим техническим решениям стал практически совершенной боевой машиной. Об этом говорится в заявлении генерального директора холдинга "Вертолеты России" Александра Михеева, опубликованном на официальном сайте компании.
"Уходящий 2016 год стал знаковым для большого числа наших вертолетных программ. Первый полет осуществил модернизированный Ми-28Н. Инновационные технологии и решения, примененные в конструкции этого вертолета, не просто улучшили его характеристики, а сделали Ми-28НМ практически совершенной боевой машиной", - сказал он.
Ми-28НМ - модернизированная версия вертолета Ми-28Н "Ночной охотник". Работы над новой модификацией начались в 2009 году. Как ожидается, Ми-28НМ получит принципиально новый локатор, обеспечивающий круговой обзор, новую систему управления и другое оборудование, а также сможет применять высокоточное оружие.
29.12.2016
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