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Интернет-версия журнала «Авиапанорама» №6(120)-2016

30.12.2016 Авиапанорама 47 0
Отрасль: Авиация
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Aviapanorama

Уважаемые читатели!


Журналу «Авиапанорама» исполнилось 20 лет! О том, что нам удалось, что — нет, и что журнал представляет собой сегодня, лучше говорить, опираясь на обращение к читателям в № 6(60)-2006


В отношении первого из трех основных взаимосвязанных устремлений журнала — высокие технологии и инновации. Журнал активно включился в ряд новых проектов, например, по тематике импортозамещения. Считаем самыми значительными нашими достижениями своевременную публикацию аналитического обзора по DARPA (№№ 2…5 журнала за 2012 г., редактор — к.воен.н. В. В. Антошин) и активное участие в проекте «Национальная премия в области импортозамещения», в котором два редактора журнала являются членами его экспертного совета http://www.prioritetaward.ru/controls-award. Этому же делу служат публикации под постоянной рубрикой «Наука–технологии», а также бескорыстная поддержка журналом многих научно-технических форумов федерального и международного уровня, где мы имели статус вплоть до генерального информационного партнера http://aviapanorama.ru/kolonka-redaktora/.


Следование вторым направлением — обеспечение жизненного цикла авиационно-космической техники — наиболее очевидно из регулярных публикаций на темы безопасности полетов и кадрового потенциала авиационно-космического комплекса (АКК) России. Мы стремимся рассматривать их различные аспекты: организационные, технические, метеорологические, педагогические, психологические, медицинские, исторические. Яркий пример: серия статей к. и. н. А. Ю. Лашкова с анализом негативного проявления человеческого фактора в авиации по актуальным документам, ни разу не востребовавшимся из архивов (например, http://aviapanorama.su/wp-content/uploads/2009/04/54.pdf).


Активация интереса молодежи к авиации и космонавтике — тесно связана с патриотическим воспитанием молодого поколения в контексте научно-технического творчества детей и молодежи, молодежных инженерных союзов и научно-образовательных проектов, кадетских училищ и классов, первоначальной летной подготовки, героической отечественной истории, военно-патриотических организаций, проектов и акций. Всем этим неустанно занимаемся. Среди наиболее удачных дел — серия статей «Очерки о планеризме» (ведущий — В. П. Селиванов http://aviapanorama.ru/wp-content/uploads/2012/11/46.pdf, http://aviapanorama.su/wp-con-tent/uploads/2009/10/18.pdf, http://aviapanorama.su/wp-content/uploads/2009/04/30.pdf), а также 8-летняя публикация глав будущей книги А. Н. Квочура. Недавно Анатолий Николаевич высказал желание продолжить работу.


Однако не все дела с нашим участием оказались успешными. Упомянутого в № 6–2006 открытия памятной доски единственной летчице-истребителю Герою Советского Союза Лидии Литвяк на ее родном доме в Москве до сих пор не произошло. В № 3–2014 была опубликована пронзительная статья http://aviapanorama.ru/wp-content/uploads/2014/05/85.pdf о музее ее имени в нынешнем… Донбассе. Статья была сразу отправлена в Комитет по обороне Госдумы, и, судя по ответам, впечатления не произвела. 15 декабря с. г. А. В. Каневский сообщил, что уже не в первый раз «круг замкнулся»: те, кому, согласно вывескам, должностям и публичному имиджу, эту проблему и решать, ее просто не решают. Мы в любом случае не отступим.


Но ничего уже не изменить с закрытием аэропорта Быково, бывшего 4-м по величине и самым удобным аэропортом Москвы http://www.zhukvesti.ru/articles/detail/20736/. О классическом механизме выдавливания аэропортов с привлекательных территорий отчасти сказано в № 5–2014: http://aviapanorama.ru/wp-content/uploads/...5_14-20___5.pdf


Казалось бы, какие ноу-хау можно придумывать в журнале? О некоторых наших придумках упоминается в № 6–2006. Они имеют косвенное отношение к самопиару и направлены на достижение нами поставленных перед собой целей. Самая свежая придумка — интерактивный календарь на 2017 год в настоящем номере. В нем, конечно, подчеркнут наш юбилей, но дань возрасту здесь — не на первом месте.


«Далеко не надо ходить», например, за ответами на вопросы по развитию сотрудничества в авиационной сфере с Ираном — узнать последние события с иранской стороны и их предысторию с августа 2015 г. можно в разделе «Новости» нашего сайта, кликнув на «Вернутся ли российские самолеты в иранское небо»... Не менее полезен такой подход и в информационной поддержке наших партнеров (например, http://aviapanorama.ru/2016/11/prioritet2016/, http://aviapanorama.ru/2016/12/kosmicheskaya-odisseya/).


Для авторов публикаций и читателей важно то, что редакционные версии поступивших до начала четного месяца материалов оперативно размещаются в разделе «Анонс будущего номера» сайта журнала вплоть до их выхода в составе номера.


Всё сказанное, а также многое другое легко просматривается в годовом перечне публикаций в каждом 6-м но-мере, начиная с №6-2008, в разделе «Каталог номеров» на сайте журнала, отчасти — в перечне текущих поддерживаемых проектов («Форумы с участием «Авиапанорамы») и в двух новостных разделах сайта, а также в Приложении к «Колонке редактора» http://aviapanorama.ru/kolonka-redaktora/.


К своему 20-летию мы модернизировали и макет журнала, и его сайт. Сайту, кстати, уже более 19 лет.


Мое любимое стихотворение Роберта Рождественского «Мы выучили фразу…» заканчивается словами: «…Как жаль, что не спешили! Как жаль, что не успели!..»


«Не спешили» — это не о добросовестных сотрудниках-энтузиастах журнала «Авиапанорама» — всех, кто вкладывает свой труд в каждый его номер. Значит, мы должны будем успеть многое.


Мы вступаем в третье десятилетие журнала и поздравляем всех наших авторов и читателей с наступающим Новым, 2017-м годом! Желаем Вам счастья, благополучия и творческих удач!



Павел Иванов, главный редактор журнала «Авиапанорама»


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Источник: Авиапанорама

Основные темы номера


Совершенствование авиационной деятельности в России – государственная задача



Основные проблемы, приведшие к деградации авиационной промышленности, связаны с отсутствием заказов со стороны государства в период наполнения «подушек безопасности» и со стороны авиаперевозчиков. В свою очередь, отсутствие заказов авиапрому обусловлено кадровой проблемой, приведшей к неверным решениям, принятым исходя из представления авиапрома как некоторого магазина или склада, где все можно купить, были бы деньги, тогда как для разработки нового самолета требуется 10…15 лет и несколько десятков миллиардов рублей.

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Исследования по созданию электрических самолётов будущего определили ряд направлений: создание распределённых электрических и гибридных силовых установок; разработка электромеханических преобразователей (генераторов и двигателей) с повышенной энергетической эффективностью; повышение эффективности статических преобразователей; увеличение энергоёмкости электрохимических накопителей; создание электрохимических преобразователей на основе использования водорода в качестве топлива; решение системных вопросов при проектировании электрических и гибридных самолётов.

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Спасение утопающих – не дело самих утопающих. ХVI конференция по космической биологии и медицине



«При всех успехах космической науки хотелось бы обратить внимание на болевые точки, которые затрагивают все экипажи. Стоит обратить внимание на бортовую аптечку МКС. Нам присылают шприцы и ампулы на орбиту. Кто-нибудь пробовал набирать в невесомости лекарство в шприц? Сразу скажу, получится газово-жидкостная смесь. Думаю, не надо объяснять, что получится, если загнать эту субстанцию в вену. Надо как-то обратить внимание на эту проблему. Меня попросил отряд космонавтов это все рассказать. Если есть проблемы, то решать их нужно сообща, у летавших космонавтов такие пожелания».

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27.12.2016
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принадлежат Авиапанорама
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