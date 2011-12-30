Корпорация УВЗ завершает 2016 год с рекордными показателями



Президент России В.В. Путин осматривает образцы боевых машин на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в цеху головного предприятия АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод". Нижний Тагил, 25.11.2015

Источник: Пресс-служба Президента России Президент России В.В. Путин осматривает образцы боевых машин на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в цеху головного предприятия АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод". Нижний Тагил, 25.11.2015Источник: Пресс-служба Президента России

ЦАМТО, 29 декабря. По итогам года Корпорация УВЗ показывает блестящие производственные и финансовые результаты. Ожидаемый объем выручки составляет 141,9 млрд. руб., что на 30% больше, чем в 2015 году и на 11% выше показателя рекордного для предприятия 2012 года.

Такого результата удалось достичь за счет успешной реализации Корпорацией экспортного потенциала выпускаемой военной продукции и восстановления вагоностроительной отрасли.

Экспортные поставки в рамках военно-технического сотрудничества в 2016 году возросли в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом, а производство подвижного состава возросло в 2,4 раза.

Помимо увеличения объемов экспортных поставок, расширяется и их география, растет номенклатура поставляемой продукции и услуг, впервые изделия подвижного состава были поставлены на внешний рынок. Корпорацией планомерно реализуется стратегия обеспечения обслуживания и ремонта изделий на протяжении всего жизненного цикла.

Корпорация УВЗ успешно адаптировалась к тяжелым внешним условиям и вызовам, связанным с включением в санкционный список, девальвацией курса рубля, стагнацией российской экономики в целом. При этом удалось не только загрузить существующие производственные мощности, сохранить кадровый и научный-технический потенциал, но и вновь выйти на чистую прибыль в размере 863 млн. руб.

Прямым подтверждением успехов Корпорации стало повышение рейтинга кредитоспособности RAEX Эксперт РА с А(II) до А(I) в ноябре 2016 года, что характеризует положение УВЗ как финансово устойчивое с высокой вероятностью исполнения собственных финансовых обязательств. Прогноз по рейтингу – стабильный, сообщает пресс-служба АО «НПК «Уралвагонзавод».