Авиацию Северного флота пополнили новейшие многоцелевые истребители Су-30СМ



Переданный в состав 279-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота истребитель Су-30СМ с синим бортовым номером "22" постройки Иркутского авиационного завода ПАО "Корпорация "Иркут" во время приемных облетов. Иркутск, 21-24.12.2016

Источник: Алексей Коршунов / russianplanes.net Переданный в состав 279-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота истребитель Су-30СМ с синим бортовым номером "22" постройки Иркутского авиационного завода ПАО "Корпорация "Иркут" во время приемных облетов. Иркутск, 21-24.12.2016Источник: Алексей Коршунов / russianplanes.net

ЦАМТО, 29 декабря. На Северный флот (СФ) 28 декабря прибыла первая партия новейших многоцелевых истребителей Су-30СМ. На аэродроме Североморск-3 состоялось построение личного состава военного гарнизона для встречи самолетов, совершивших перелет из Иркутска.

Как сообщила пресс-служба Северного флота, два Су-30СМ войдут в состав отдельного корабельного истребительного авиационного полка объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Это уникальная по своим характеристикам машина, сочетающая в себе качества бомбардировщика, штурмовика и истребителя, способна уничтожать наземные, надводные и воздушные цели. Экипаж самолета – два человека – пилот и штурман. По сравнению с другими моделями истребителей у Су-30СМ значительно увеличен радиус полета, что значительно расширяет возможности применения.

Справочно:

Двухместный многоцелевой истребитель Су-30СМ с двигателями с изменяемым вектором тяги был принят на вооружение в 2012 году. Он является одними из самых современных боевых самолетов в Вооруженных Силах России. С 2012 г. эти машины поставляются ВКС РФ, с 2014 – морской авиации ВМФ России.

Су-30СМ имеет массу 25 т, способен нести более 10 т ракет и бомб на 12 узлах подвески. Су-30СМ может быть оснащен современными ракетами «воздух-воздух», а также сверхзвуковыми противокорабельными ракетами Х-31.

Истребители Су-30СМ производит ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут».