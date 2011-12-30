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Рогозин: ежегодный экспорт вооружений из России должен превышать $14 млрд

30.12.2016 РИА Новости 45 0
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Дмитрий Рогозин и Владимир Путин
Дмитрий Рогозин и Владимир Путин
Источник: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Ежегодный экспорт российских вооружений должен превышать 14 миллиардов долларов в год за счет успешной демонстрации отечественных вооружений в Сирии и освоения новых рынков, заявил в четверг в эфире программы "Россия 24" вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Думаю, что второе место в мире, которое держит Россия (в экспорте вооружений - ред) сохранится, но важно подняться свыше 14 миллиардов долларов, которые мы зарабатываем ежегодно, за счет эффекта от применения нашего оружия по террористам в Сирии и закрепления на рынках тех стран, где раньше закреплялось американское виляние", - сказал он.

29.12.2016
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Персоны
Рогозин Дмитрий

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