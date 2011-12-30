Рогозин рассказал о политическом эффекте применения высокоточного оружия
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Дмитрий Рогозин
Источник: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил в интервью телеканалу "Россия 24", что именно применение высокоточного вооружения, созданного российской оборонной промышленностью, дает мощнейший политический эффект - "бьем по врагу, не трогаем ни в коем случае гражданское население".
"Мы показываем то, что делает министерство обороны, показываем применение высокоточного оружия, а это крайне важный аспект - как в условиях густой инфраструктуры ударить точно по гнезду боевиков, не задев при этом гражданского населения, мы прекрасно понимаем, какой будет вой против России. Вот именно применение высокоточных вооружений, созданных российской оборонкой, дает политический мощнейший эффект, то есть мы бьем именно по врагу, не трогаем ни в коем случае гражданское население", - сказал Рогозин.
По его словам, тем самым российская сторона показывает, что российское оружие дешевле американского и не менее эффективно, "а может, даже кое-где и более эффективно".
29.12.2016
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