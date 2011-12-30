Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Рогозин рассказал о политическом эффекте применения высокоточного оружия

30.12.2016 РИА Новости 44 0
0
Понравилась новость?
 0
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин
Источник: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил в интервью телеканалу "Россия 24", что именно применение высокоточного вооружения, созданного российской оборонной промышленностью, дает мощнейший политический эффект - "бьем по врагу, не трогаем ни в коем случае гражданское население".

"Мы показываем то, что делает министерство обороны, показываем применение высокоточного оружия, а это крайне важный аспект - как в условиях густой инфраструктуры ударить точно по гнезду боевиков, не задев при этом гражданского населения, мы прекрасно понимаем, какой будет вой против России. Вот именно применение высокоточных вооружений, созданных российской оборонкой, дает политический мощнейший эффект, то есть мы бьем именно по врагу, не трогаем ни в коем случае гражданское население", - сказал Рогозин.

По его словам, тем самым российская сторона показывает, что российское оружие дешевле американского и не менее эффективно, "а может, даже кое-где и более эффективно".

29.12.2016
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Рогозин Дмитрий

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 30.12 00:24
  • 9
Обновленный "Медведь": компания «Туполев» продолжает работы по модернизации ракетоносцев Ту-95МС
  • 30.12 00:05
  • 11
"Ту-154 не уступает западным аналогам"
  • 29.12 23:59
  • 2970
Оценка Советского периода в истории России.
  • 29.12 23:46
  • 42
Россия уничтожила более 96% запасов химоружия
  • 29.12 23:08
  • 11
Чемезов пригрозил металлургам
  • 29.12 22:48
  • 9
Дальняя авиация ВКС РФ. Досье
  • 29.12 22:43
  • 2
Сергей Когогин о задачах «КАМАЗа» в 2017 году
  • 29.12 22:40
  • 6
Путин подписал указ о передаче "Ростеху" 100% акций "Уралвагонзавода"
  • 29.12 21:59
  • 13
Последний Ту-154?
  • 29.12 21:27
  • 2
"Энергомаш" испытал двигатель для ракеты "Ангара"
  • 29.12 20:39
  • 29
Российская экономика заканчивает год на позитиве
  • 29.12 20:22
  • 23
На стапелях становится тесно
  • 29.12 19:50
  • 1
В России изготовили первый вертолет Ка-226Т корабельного базирования
  • 29.12 19:42
  • 26
Предприятие "Пелла" построит 18 малых ракетных кораблей до 2022 года
  • 29.12 18:47
  • 3959
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  