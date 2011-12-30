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С Новым 2017 годом!

30.12.2016 62 0
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Уважаемые пользователи ВПК.name, дорогие друзья!

Примите наши искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством!


Пусть наступающий 2017 год будет годом хороших новостей о научных достижениях, финансовых успехах и дипломатических победах! Строя планы на будущий год, мы всегда надеемся на лучшее, мечтаем, загадываем желания. Хочется пожелать, чтобы всё исполнилось!


Крепкого здоровья и счастья Вам и Вашим близким, дорогие друзья и коллеги!



С наилучшими пожеланиями коллектив ВПК.name.


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