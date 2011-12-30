С Новым 2017 годом!

Уважаемые пользователи ВПК.name, дорогие друзья!

Примите наши искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством!

Пусть наступающий 2017 год будет годом хороших новостей о научных достижениях, финансовых успехах и дипломатических победах! Строя планы на будущий год, мы всегда надеемся на лучшее, мечтаем, загадываем желания. Хочется пожелать, чтобы всё исполнилось!

Крепкого здоровья и счастья Вам и Вашим близким, дорогие друзья и коллеги!