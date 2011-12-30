Китайская термоядерная установка нулевой мощности впервые достигла критического состояния
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Отрасли и сферы: Атомная промышленность и энергетика + Новые разработки
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Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине
Источник: AP Photo/ Andy Wong
Китайская термоядерная установка нулевой мощности "Циминсин II" /"Предрассветные звезды II"/ в прошлую пятницу впервые вышла в критическое состояние. Об этом сообщили корр. информационного агентства Синьхуа в Китайской корпорации ядерной промышленности /CNNC/.
По оценкам специалистов, это событие означает выход страны на передовой мировой уровень в разработке термоядерных установок нулевой мощности и исследовании их перспективного применения в производстве субкритических реакторов, управляемых ускорителем /ADS/.
Термоядерная сборка "Циминсин II" спроектирована Китайским институтом атомной энергии при CNNC и Институтом современной физики Академии наук Китая. На ее строительство китайские ядерщики потратили четыре года.
Утилизация радиоактивных отходов /РАО/ является актуальной проблемой, стоящей перед ядерщиками всего мира, а одно из преимуществ ADS заключается в образовании меньшего количества долгоживущих актинидных отходов.
Идея использования ускорителей в сочетании с субкритичными реакторами для получения энергии была предложена в 90-х гг. прошлого столетия. Новый тип энергетического ядерного реактора считается очень перспективным для решения проблемы с РАО. Однако к данному моменту подобные установки пока не применяются в производстве.
После полного завершения разработки "Циминсин II" станет платформой не только для проверки данных и тестирования измерительных технологий, но и для подготовки специалистов, отметили в CNNC.
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