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Центр судоремонта «Звёздочка» поставил винты для арктических судов

30.12.2016 ОСК 45 0
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Винты
Комплект гребных винтов
Источник: oaoosk.ru

Центр судоремонта «Звездочка» (входит в состав Объединенную судостроительную корпорацию) выполнил поставку комплектов гребных винтов для компании ABB Oy Marine and Ports (Финляндия).


Центр пропульсивных систем «Звездочки» на протяжении длительного времени является партнером финской компании, поставляющей на верфи всего мира свои движительно-рулевые комплексы типа AZIPOD.


В рамках очередного контракта северодвинские корабелы изготовили двенадцать лопастей и три ступицы гребных винтов из нержавеющей стали. Эти винты будут смонтированы на строящемся в Корее на верфи Daewoo Shipbuilding&Marine Engineering Co арктическом газовозе проекта «Ямал». Диаметр каждого из винтов 6 метров, а масса – 39 тонн.


Еще один комплект гребного винта изготовлен и поставлен для установки на ледоколе «Александр Санников» проекта Arc130A. Это судно класса Icebreaker 8 строится на Выборгском судостроительном заводе по заказу ПАО «Газпромнефть» и будет эксплуатироваться при освоении Новопортовского месторождения.


Полностью контракт на поставку всех трех винтов ледокола будет выполнен в течение 2017 года.

27.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ОСК
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  • В новости упоминаются
Страны
Финляндия
Компании
Звездочка
ОСК
Проекты
Арктика

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