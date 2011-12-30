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СМИ: США утверждают, что не хотят допустить эскалации киберконфликта с РФ

30.12.2016 РИА Новости 43 0
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Компьютерные технологии
Компьютерные технологии
Источник: Fotolia/ Artur Marciniec

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Администрация президента США Барака Обамы стремится к тому, чтобы избежать эскалации конфликта с Россией в киберпространстве, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников.

В среду телеканал CNN сообщил со ссылкой на сотрудников Белого дома, что Обама планирует в четверг объявить о мерах против России из-за "причастности" Москвы к хакерским атакам.

Источники Рейтер уточнили, что среди обсуждаемых предложений - новые экономические санкции, привлечение к ответственности, получение доступа к компрометирующей информации на российских чиновников или олигархов, а также ограничения в отношении дипломатов.

"Единственное решение, которое было принято, по их словам, - это избежать шагов, которые превзошли бы объем российских взломов во время выборов и создали бы риск эскалации киберконфликта, который может выйти из-под контроля", - пишет агентство.

В октябре американские спецслужбы заявили, что за хакерскими атаками во время президентской компании стояли российские киберпреступники. Однако никаких доказательств причастности Москвы к взломам с целью повлиять на результат выборов предъявлено не было.

Позже Белый дом признал, что в день голосования никакой повышенной активности хакеров не наблюдалось. После этого конгрессмены потребовали от спецслужб ознакомить их с результатами расследования.

Избранный президент Дональд Трамп назвал "смехотворными" заявления о вмешательстве российских властей в выборы для его поддержки.

Комментируя позицию Вашингтона, президент Владимир Путин заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от содержания документов. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными".

29.12.2016
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Россия
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Персоны
Барак Обама
Путин Владимир
Трамп Дональд
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ИТ
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