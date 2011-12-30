Космодром Восточный может остаться без электричества из-за долга "Дальспецстроя"
|
|
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
Энергетики надеются, что руководство "Дальспецстроя" и Роскосмоса найдет возможность осуществить расчеты в оставшиеся дни декабря
ВЛАДИВОСТОК, 29 декабря. /ТАСС/. "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) намерена с 9 января 2017 года усилить ограничительные санкции в отношении задолжавшего за электроэнергию 17 млн рублей "Дальспецстроя", которые могут затронуть объекты космодрома Восточный, сообщает пресс-служба ДЭК.
"Генеральный подрядчик по строительству космодрома Восточный ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России" нарушает условия договора энергоснабжения, не производя своевременные расчеты с ПАО "ДЭК". На сегодняшний день сумма неисполненных обязательств по оплате электроэнергии достигла 17 млн рублей, в связи с чем гарантирующий поставщик в соответствии с действующим законодательством намерен усилить ранее введенные ограничительные санкции. ПАО "ДЭК" запланировал на 9 января 2017 года усиление ограничительных санкций, которые могут затронуть объекты строительства космодрома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 26 декабря ДЭК ограничил электроснабжение технологических объектов, находящихся в ведомстве строительного предприятия. Энергетики надеются, что руководство "Дальспецстроя" и Роскосмоса найдет возможность осуществить расчеты в оставшиеся дни декабря, и неблагоприятных последствий удастся избежать, отмечается в сообщении.
ТАСС не располагает комментариями представителей "Дальспецстроя".
29.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
26.12.2016 Коррупция разобрала Спецстрой
20.12.2016 "От программы не то что жира, уже и части мяса не осталось"
02.12.2016 Строительство второй очереди Восточного начнется во второй половине 2017 года
24.11.2016 Спецстроем и с песней
25.10.2016 На строительство второй очереди Восточного выделят 238 млрд рублей
25.10.2016 Рогозин призвал наращивать запуски с космодрома "Восточный" в 2017 году
14.10.2016 Сергей Шойгу взял под личный контроль строительство Восточного
06.09.2016 Игорь Комаров: строительство старта под "Ангару" начнется на Восточном через год-полтора