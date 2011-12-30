СМИ: бывший премьер Британии Кэмерон может стать генсеком НАТО



Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон у базового патрульного самолета Boeing P-8A Poseidon авиации ВМС США на авиасалоне в Фарнборо, перед тем, как сделать объявление о заключени соглашения о приобретении Великобританией девяти таких самолетов. 11.07.2016

Источник: Boeing Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон у базового патрульного самолета Boeing P-8A Poseidon авиации ВМС США на авиасалоне в Фарнборо, перед тем, как сделать объявление о заключени соглашения о приобретении Великобританией девяти таких самолетов. 11.07.2016Источник: Boeing

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон считается одним из самых вероятных претендентов на пост генерального секретаря НАТО, пишет газета Daily Mail со ссылкой на неназванных чиновников.

По их мнению, если премьер Британии Тереза Мэй предложит Кэмерона на эту должность, которая предполагает зарплату более 260 тысяч евро, кандидатуру экс-премьера многие поддержат. Представитель Кэмерона пока не прокомментировал эту информацию.

Британия имеет влияние в НАТО, поскольку "является наиболее значимой страной в военном плане" в альянсе после США. Как отмечает издание, Соединенное Королевство заинтересовано, чтобы гражданин страны получил эту должность. Во-первых, это позволит Британии "играть более важную роль в безопасности Европы", а во-вторых, - даст стране возможность "показать союзникам из ЕС, что она хочет играть конструктивную роль на континенте после Brexit".

"Мы должны найти для него место, он может предложить очень многое. Мы должны убедить его вновь сражаться за Британию", - приводит газета слова одного из членов кабинета министров.

Правительственные союзники Кэмерона считают, что страна только выиграет от подобного назначения. Также они заявили, что экс-премьер готов рассмотреть эту возможность.

В настоящий момент должность генсека НАТО занимает Йенс Столтенберг. Бывший премьер Норвегии уйдет с этого поста в 2018 или 2019 году. Граждане Великобритании трижды возглавляли Североатлантический альянс. В период с 1952 по 1957 годы генсеком НАТО был Гастингс Исмей, с 1984 по 1988 - Питер Каррингтон, а с 1999 по 2003 - Джордж Робертсон.

Премьер-министр страны Дэвид Кэмерон ушел в отставку после того, как британцы проголосовали за выход из ЕС. Новым премьером стала экс-глава МВД Британии Тереза Мэй.