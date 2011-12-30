Рогозин вручил российский паспорт украинскому ученому-оборонщику
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Дмитрий Рогозин
Источник: Олеся Курпяева/ РГ
Вице-премьер Дмитрий Рогозин перед началом оперативного заседания Коллегии ВПК вручил российские паспорта украинскому ученому-оборонщику Игорю Гашененко и его супруге Людмиле. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает "Интерфакс".
"Он является квалифицированным специалистом в области прикладной телеметрической механики и динамики систем взаимодействующих тел, теории нелинейных колебаний и вибраций, что позволило ему в короткий срок сформировать и возглавить на предприятии самые наукоемкие направления конструкторских работ по созданию перспективных навигационных систем, которые ориентированы на использование в самых разных изделиях", — подчеркнул Рогозин.
Решение о предоставлении гражданства было принято по просьбе руководства Коллегии ВПК в связи с поступившим обращением холдинга "Высокоточные комплексы", входящего в госкорпорацию "Ростех".
Игорь Гашененко с 1983 по 2014 год работал в Институте прикладной математики и механики Национальной академии наук Украины и является доктором физико-математических наук, автором монографий и научных работ по механике. С 2011 года он член Российского национального комитета по теоретической прикладной механике.
29.12.2016
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