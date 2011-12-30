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Оборонные предприятия РФ передали армии более 100 военных самолетов в 2016 году

30.12.2016 ИТАР-ТАСС 40 0
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Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Также отмечается, что предприятия страны передали флоту шесть боевых кораблей различного назначения

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Более 100 военных самолетов и 180 вертолетов получила российская армия от оборонно-промышленного комплекса в этом году. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия-24".

"Гражданская авиация - 30 гражданских самолетов было произведено в этом году и 22 вертолета. А если говорить про военные - 109 самолетов и 186 военных вертолетов", - сказал он.

Говоря о результатах года для Военно-морского флота, Рогозин напомнил, что предприятия страны передали флоту шесть боевых кораблей различного назначения. "Если говорить о катерах и иных плавсредствах, то это десятки и даже сотни", - добавил он.


Электроника для армии и космоса

Рогозин отметил, что доля микроэлектроники российского производства в сфере российского оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности выросла более чем до 50%.

"Мы создаем большой гражданский заказ, чтобы за счет него раскрутить собственную радиоэлектронику, собственные заводы, дать им заказ. Раскрутившись и встав прочно на ноги, они смогут производить высокоточные вещи в единицах нанометров, делать электронику класса space и military, - то что нам требуется для решения наших задач. Это были считанные проценты еще три года назад, а сейчас это более половины", - сказал он. 

29.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Россия
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Рогозин Дмитрий
Проекты
Наноиндустрия

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