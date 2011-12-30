Авианосец "Адмирал Кузнецов" встретит Новый год в Средиземном море
|
Отрасли и сферы: Флот + Состояние и перспективы ОПК
|
Тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" во время прохода авианосной группы Северного флота России через пролив Ла-Манш.
Источник: РИА Новости / Dover-Marina.com
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Авианосец "Адмирал Кузнецов", тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и ряд других кораблей и судов Северного флота (СФ) встретят Новый год на боевой службе в Средиземном море, сообщает в четверг пресс-служба СФ.
В преддверии новогодних и рождественских праздников в Североморском доме офицеров командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов встретился с членами семей военнослужащих и гражданских специалистов, находящихся в дальних походах.
"Вице-адмирал Николай Евменов сказал, что в Средиземном море Новый 2017 год встретят моряки и летчики Северного флота, воины сухопутных и береговых войск, гражданские специалисты, выполняющие боевые и государственные задачи на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", тяжелом атомном ракетном крейсере "Петр Великий", большом противолодочном корабле "Североморск", судах обеспечения "Сергей Осипов", "Николай Чикер", "Алтай", "Кама", - говорится в сообщении.
29.12.2016
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
26.12.2016 Десять наиболее важных событий 2016 года
26.12.2016 Средиземноморский поход: секреты съемок на "Адмирале Кузнецове"
14.12.2016 Средиземное море: пять российских подводных лодок "теневого" патруля (Il Giornale, Италия)
12.12.2016 Новейшие Су-30СМ с противокорабельными ракетами Х-31А увеличат боевые возможности российского флота
08.12.2016 Как считать будем: инциденты на авианосце "Адмирал Кузнецов" и опыт ВМФ США
06.12.2016 Главком: авианосная группа ВМФ РФ в Средиземном море полностью автономна
06.12.2016 До восьми кораблей НАТО следили за авианосной группой ВМФ РФ на пути в Средиземноморье
28.11.2016 Военно-морской способ