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Авианосец "Адмирал Кузнецов" встретит Новый год в Средиземном море

30.12.2016 РИА Новости 46 0
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Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
Тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" во время прохода авианосной группы Северного флота России через пролив Ла-Манш.
Источник: РИА Новости / Dover-Marina.com

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Авианосец "Адмирал Кузнецов", тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и ряд других кораблей и судов Северного флота (СФ) встретят Новый год на боевой службе в Средиземном море, сообщает в четверг пресс-служба СФ.

В преддверии новогодних и рождественских праздников в Североморском доме офицеров командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов встретился с членами семей военнослужащих и гражданских специалистов, находящихся в дальних походах.

"Вице-адмирал Николай Евменов сказал, что в Средиземном море Новый 2017 год встретят моряки и летчики Северного флота, воины сухопутных и береговых войск, гражданские специалисты, выполняющие боевые и государственные задачи на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", тяжелом атомном ракетном крейсере "Петр Великий", большом противолодочном корабле "Североморск", судах обеспечения "Сергей Осипов", "Николай Чикер", "Алтай", "Кама", - говорится в сообщении.

29.12.2016
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