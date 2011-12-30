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"Вертолеты России" получили право на ремонт итальянских вертолетов AW189

30.12.2016 РИА Новости 34 0
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AW189
Прототип двухдвигательного вертолета 8-тонного класса AW189. Источник: defense-aerospace.com

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. "Вертолеты России" получили право осуществлять ремонт и техническое обслуживание итальянских вертолетов AgustaWestland AW189, сообщил в четверг генеральный директор холдинга Александр Михеев.

Ранее гендиректор группы Leonardo-Finmeccanica Мауро Моретти заявил, что на российско-итальянском совместном предприятии "Хеливерт" в Подмосковье началась сборка итальянских вертолетов AW189 в интересах "Роснефти".

"Несмотря на санкционные ограничения, холдинг продолжил плодотворное взаимовыгодное сотрудничество со своими европейскими партнерами. Сервисный центр ЗАО "Хеливерт", являющийся совместным предприятием холдинга "Вертолеты России" и итальянской компании Leonardo-Finmeccanica, получил право осуществлять техническое обслуживание и ремонт средних вертолетов AW189", - заявил Михеев в своем обращении в корпоративном журнале "Вертолетов России".

Многоцелевой вертолет AW189 производится Leonardo-Finmeccanica Helicopters с 2011 года, разработан в том числе для работы на шельфовых проектах, поисково-спасательных операций, также выполняет транспортные и пассажирские перевозки.

29.12.2016
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Италия
Россия
Компании
AgustaWestland
Leonardo
Вертолеты России

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