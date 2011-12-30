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"Протон Лайт" будет стоить примерно на $10 млн меньше Falcon 9

30.12.2016 ИТАР-ТАСС 46 0
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Центр имени Хруничева
Центр имени Хруничева
Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Стоимость запуска ракеты-носителя оценивается примерно в $50-55 млн

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Стоимость запуска ракеты-носителя "Протон Лайт" оценивается примерно в $50-55 млн, что ниже стоимости ракеты Falcon 9 частной американской компании SpaceX. Об этом сообщил гендиректор НПО "Техномаш" (головное предприятие Роскосмоса) Дмитрий Панов.

"Было принято решение делать и выпускать на рынок облегченную версию, предназначенную для коммерческого использования - "Протон Лайт". Отличие ее в том, что ступеней будет не четыре, как у тяжелой версии, а три. Топлива во вторую ступень будет входить больше. Двигательная установка теперь может включаться много раз. Выводимая на орбиту масса благодаря этому возрастает до 5 тонн, а стартовая снижается на 100 тонн. Цену всей этой красоты прикидывают в районе 50-55 млн. долларов", - написал он на своей странице в Facebook.

В то же время стоимость американской ракеты Falcon 9 оценивается в $62 млн, она может выводить на низкую околоземную орбиту (НОО) примерно 22,8 тонны, на геосинхронную - 8,3 тонны. В декабре 2015 года SpaceX впервые удалось успешно вернуть на Землю первую ступень ракеты, а в апреле 2016-го - на плавучую платформу. В компании рассчитывают, что повторное использование первой ступени позволит значительно снизить стоимость запусков (от $37 до 48 млн).

В сентябре Falcon 9 с израильским спутником связи Amos-6 взорвалась на мысе Канаверал. Следующий после этой аварии пуск планируется провести не раньше января 2017 года. Также в 2017 году SpaceX планирует провести первый запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy, которая сможет выводить на НОО 54,4 тонны и 22,2 тонны - на геосинхронную.

Российский Центр имени Хруничева в этом году представил две новые модификации ракеты "Протон" - "среднюю" и "легкую". "Средняя" версия состоит из первой и третьей ступеней базового "Протона", ее первый запуск должен пройти в 2018 году. "Легкая" также состоит из первой и третьей ступеней, но из шести двигателей первой ступени оставлены только четыре. Ее планируется впервые запустить в 2019 году.

29.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Израиль
Россия
США
Продукция
Протон-(К)М
Компании
SpaceX
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
Проекты
Falcon РН

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