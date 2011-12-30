Изготовление спутников связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103" может начаться в 2017 году



Модели спутника на базе платформы "Экспресс-2000" в демонстрационно-выставочном центре ОАО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева"

Источник: Евгений Курсков/ТАСС Модели спутника на базе платформы "Экспресс-2000" в демонстрационно-выставочном центре ОАО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева"Источник: Евгений Курсков/ТАСС

Производство спутников начнется, когда заказчик - государственное предприятие "Космическая связь" - решит вопросы по финансированию проекта

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Производство российских спутников связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103" для государственного оператора спутниковой связи "Космическая связь" может начаться в 2017 году, сообщил ТАСС гендиректор "Информационных спутниковых систем имени академика М. Ф. Решетнева" (ИСС, предприятие - изготовитель этих аппаратов) Николай Тестоедов.

"Производство спутников начнется, когда наш заказчик - государственное предприятие "Космическая связь" - решит вопросы по финансированию проекта. Мы ожидаем поступления финансовых средств в течение первого квартала следующего года", - сказал он.

Ранее ИСС выиграли тендер по производству спутников вещания "Экспресс-80" и "Экспресс-103" для компании "Космическая связь". Стоимость контракта составила 15,5 млрд руб.

Гендиректор "Космической связи" Юрий Прохоров ранее сообщал, что запуск этих спутников запланирован на 2019 год. Его планируется осуществить с помощью одной ракеты- носителя "Протон".