Путин: достигнуты договоренности о прекращении огня в Сирии и мирных переговорах



Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент РФ отметил, что договоренности по Сирии хрупкие, поэтому требуют особого внимания

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Достигнуты договоренности по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ - это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию", - сказал Путин на встрече с главами МИД и Минобороны.

Он также добавил, что достигнутые договоренности по Сирии хрупкие, поэтому требуют особого внимания.

"Все достигнутые договоренности, мы это с вами прекрасно понимаем, они очень хрупкие, они требуют особого внимания и терпения, профессионального подхода к этим вопросам и постоянного контакта с нашим партнерами", - сказал Путин.