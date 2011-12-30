Американские наводчики получат шлемы дополненной реальности
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Наводчик в шлеме с очками дополненной реальности
Источник: ONR
Научно-исследовательское управление ВМС США представило шлем с очками дополненной реальности, разрабатываемый специально для наводчиков корабельных артиллерийских орудий. Как сообщает Defense Aerospace, такие очки позволят существенно увеличить точность артиллерийского и пулеметного огня.
Большинство артиллерийских и пулеметных установок на корабле управляются дистанционно и оснащены электронными системами прицеливания. Тем не менее, есть и установки, работающие в ручном режиме под управлением наводчика. Эти орудия наводятся визуально с помощью специальных прицелов и, в отличие от установок с дистанционным управлением, имеют меньшую точность.
При ведения огня из установок, управляемых наводчиком в ручном режиме, сообщения о целях и команды открыть огонь передаются с помощью радиостанций. В боевых условиях наводчик может не расслышать эти команды. Кроме того, радиосвязь увеличивает время между приказом и его исполнением.
Новый шлем с очками дополненной реальности получил название GunnAR. Он подразумевает использование высокоскоростного беспроводного или проводного канала связи, по которому на очки передаются команды артиллерийского офицера связи и данные о самом орудии, включая остаток боезапаса. Эти команды и данные выводятся на очки в виде пиктограмм.
В ближайшее время военные намерены провести испытания нового шлема с очками дополненной реальности. В 2017 году такие устройства получат наводчики ракетного крейсера "Банкер Хилл" типа "Тикондерога" и авианосца "Теодор Рузвельт" типа "Нимиц". Военные также планируют передать несколько шлемов береговой артиллерии для испытаний.
В сентябре текущего года американская транспортная компания Keolis Commuter Services начала испытывать очки дополненной реальности с системой XpertEye. Эта система позволяет в реальном времени взаимодействовать полевым рабочим и техническим специалистам, находящимся в офисе. В частности, специалисты могут отправлять на очки рабочим информацию о ремонте той или иной техники.
26.12.2016
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