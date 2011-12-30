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Китай намерен осуществить первую в истории человечества мягкую посадку зонда на обратной стороне Луны приблизительно в 2018 году

30.12.2016 Синьхуа 44 0
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Луноход "Юйту"
Китайский луноход "Юйту"
Источник: Синьхуа

Китай запустит лунный зонд "Чанъэ-4" приблизительно в 2018 году. Он должен будет осуществить первую в истории человечества мягкую посадку на обратной стороне Луны. Об этом говорится в Белой книге "Космическая деятельность Китая в 2016 году", опубликованной во вторник Пресс-канцелярией Госсовета КНР.

Лунный зонд "Чанъэ-4" будет осуществлять зондирование в районе посадки и при передвижении по поверхности, а также передавать сигнал из точки Лагранжа L2 системы Земля-Луна, говорится в документе.

Китай продолжит программу зондирования Луны в ближайшие пять лет и будет стремиться к достижению автоматизированного сбора образцов за пределами Земли и возврата космических аппаратов.

Также до конца 2017 года Китай намерен запустить лунный зонд "Чанъэ-5", который должен будет совершить посадку на лунную поверхность, собрать образцы и вернуться на Землю, отмечается в Белой книге.

В рамках проекта зондирования Луны будут проведены топографические и геологические изыскания и лабораторные исследования образцов, полученных на Луне, говорится в документе.

"Геологические изыскания и исследования, а также наблюдения и исследования низкочастотной радиоастрономии будут проведены на посадочной площадке на обратной стороне Луны для лучшего понимания формирования и эволюции Луны," - подчеркивается в Белой книге.

27.12.2016
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Страны
Китай
Проекты
Луна

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