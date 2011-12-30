В ближайшие пять лет Китай запустит грузовой космический корабль "Тяньчжоу-1"



Третий китайский орбитальный посещаемый модуль «Тяньгун-3» (Tiangong-3)

Источник: http://www.bisbos.com/ Третий китайский орбитальный посещаемый модуль «Тяньгун-3» (Tiangong-3)Источник: http://www.bisbos.com/

В ближайшие пять лет Китай намерен запустить грузовой космический корабль "Тяньчжоу-1" и совершить его стыковку с действующей на орбите космической лабораторией "Тяньгун-2". Об этом говорится в Белой книге "Космическая деятельность Китая в 2016 году", опубликованной во вторник Пресс-канцелярией Госсовета КНР.

Этот шаг нацелен "на отработку ключевых технологий для транспортировки грузов и предоставления снабжения с Земли в космос, а также на накопление опыта для строительства и эксплуатации космической станции", - отмечается в Белой книге.

На данный момент, напоминается в Белой книге, Китай уже обладает рядом важных технологий в области пилотируемой космонавтики, включая отправление в космос и возвращение на Землю космонавтов, выход космонавтов из корабля в открытый космос, стыковку аппаратов на орбите, среднесрочное пребывание в космосе.