ЦУП уполномочен разрулить



АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"

Источник: Сергей Бобылев/ТАСС АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"Источник: Сергей Бобылев/ТАСС

Росавиация одобрила систему воздушного движения над Москвой

Спустя четыре года Росавиация и концерн "Алмаз-Антей" завершили испытания нового центра управления полетами (ЦУП) в Москве. Новая система организации воздушного движения должна была заменить старую, установленную еще в 1981 году и выработавшую ресурс, но сделать это в срок - в 2013 году - не удалось. Теперь, после испытаний, ЦУП может начать работу в марте 2017 года, а к осени, по данным "Ъ", планируется ввести и новую схему движения самолетов над Москвой, которая повысит пропускную способность на 50%.

Как стало известно "Ъ", комиссия по эксплуатационным испытаниям новой автоматизированной системы организации воздушного движения над Москвой (АС ОрВД) признала ее "пригодной и готовой для штатной эксплуатации", акт утвердил гендиректор ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" Игорь Моисеенко. Источники "Ъ" рассказали, что система оценивалась по "самым разным параметрам", в том числе "проходила оценку надежности функционирования". В итоге АС ОрВД "испытания выдержала", их результаты "признаны положительными". В Росавиации и ФГУПе "Ъ" подтвердили завершение испытаний с положительным результатом, в Минтрансе на запрос "Ъ" не ответили.

Основной системой, управляющей воздушным движением над Москвой, остается шведская "Теркас", запущенная еще в 1981 году. Ее программно-аппаратное решение рассчитано на 15 лет, ресурс исчерпан в 1996 году. По данным "Ъ", в 2015-2016 годах было четыре полных отказа системы, нагрузка ложилась на резервную систему, установленную в 2008 году. Московская воздушная зона - наиболее загруженная в РФ, в год она проводит аэронавигацию для 800 тыс. воздушных судов, в аэропортах производится около 2 тыс. взлетно-посадочных операций (ВПО) в сутки: в Шереметьево - до 50 ВПО в час, во Внуково - 35 ВПО в час, в Домодедово - 55 ВПО в час. В аэропорту Жуковский в первое время планируется осуществлять 15-20 ВПО в сутки, пояснили в корпорации по ОрВД.

Решение о строительстве нового центра управления полетами для Московского укрупненного центра единой системы ОрВД было принято правительством в 2007 году. Генподрядчиком был выбран концерн "Алмаз-Антей" по госконтракту в 2009 году, в 2013 году было завершено строительство ЦУПа. Во ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" рассказали "Ъ", что на создание нового ЦУПа затрачено 3,5 млрд руб., из них 2,3 млрд руб. из бюджета, собственные средства ФГУПа - 1,2 млрд руб. Ввод ЦУПа планировался на ноябрь 2013 года, но срок неоднократно переносился, как поясняют источники "Ъ", "по разным причинам, которые по-разному трактовались заказчиком и генподрядчиком". Корпорация ОрВД судится с "Алмаз-Антеем" с 2013 года, требуя неустойку (сумма не раскрывается) из-за неисполнения обязательств по госконтракту на ввод ЦУПа, "Алмаз-Антей" обратился в суд со встречным иском по неисполнению обязательств заказчиком. Во ФГУПе и концерне отказались от комментариев.

Источники "Ъ", знакомые с работой нового ЦУПа, отмечают, что система "не имеет аналогов по сложности в РФ", а ее характеристики "соответствуют международным стандартам". Система включает в себя "выносные удаленные средства автоматизированного взаимодействия, установленные на 34 аэродромах московской зоны, в том числе на аэродромах госавиации". За счет этого "значительно упрощается обеспечение полетов государственной и гражданской авиации как в обычном режиме, так и при проверках боеготовности ВКС Минобороны". По данным источников "Ъ", "переход на реальное управление воздушным движением в новом ЦУПе намечен на март 2017 года". В Госкорпорации по ОрВД добавили, что после адаптации диспетчеров к работе в строй будет введена и новая схема движения самолетов над Москвой (предварительно осенью 2017 года пройдет ресекторизация воздушного пространства). "За счет синергии АС ОрВД и схемы пропускная способность московского центра может быть увеличена на 50%",- считает источник "Ъ".

Глава Infomost Борис Рыбак говорит, что "успешная реализация проекта решит одну из основных проблем, сдерживающих развитие воздушного транспорта", но добавляет, что для полномасштабной работы московского авиаузла на уровне мировых стандартов еще предстоит решить вопросы развития аэродромной и наземной инфраструктуры.

Елизавета Кузнецова