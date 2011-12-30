Путин ратифицировал соглашение стран ОДКБ о перевозках военных грузов
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Владимир Путин
Источник: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения стран-участниц ОДКБ в области перевозок вооруженных формирований и грузов военного назначения.
Документ подписан в Душанбе 15 сентября 2015 года.
"Ратифицировать Соглашение о сотрудничестве государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности в области перевозок воинских и других формирований, их движимого имущества, а также продукции военного назначения", - говорится в тексте документа, опубликованного в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
Положениями соглашения определяется порядок взаимодействия сторон при планировании и выполнении перевозок воинских и других формирований, движимого имущества, продукции военного назначения, их транзите через территории сторон и (или) через территорию государства, не являющегося участником соглашения, говорится в пояснительной записке.
Также устанавливается порядок обеспечения безопасности таких перевозок, в том числе в случае проведения совместных мероприятий или командно-штабных и войсковых учений, участия в миротворческих операциях, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, выполнения перевозок к местам постоянной или временной дислокации, сообщается в документе.
Реализация соглашения будет обеспечиваться за счет бюджетных ассигнований, предусматриваемых в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, и не повлечет дополнительных расходов из бюджета. Соглашение действует в течение срока действия Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года.
Участниками ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
29.12.2016
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