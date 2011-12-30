Путин подписал закон о ратификации соглашения с Арменией по системе ПВО
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С-400 "Триумф"
Источник: Станислав Красильников/ТАСС
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Арменией о создании объединенной региональной системы ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности.
Документ был подписан в Москве 23 декабря 2015 года.
"Ратифицировать соглашение между РФ и республикой Армения о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны в Кавказском регионе коллективной безопасности", - говорится в тексте документа, опубликованного в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
Соглашение предусматривает создание объединенной региональной системы противовоздушной обороны как составной части объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ.
Основными задачами региональной системы ПВО являются организация и несение боевого дежурства по противовоздушной обороне в Кавказском регионе коллективной безопасности; поддержание системы боевого управления, а также вооружения и военной техники сил ПВО в постоянной готовности к применению; осуществление взаимодействия с войсками, входящими в состав других региональных систем противовоздушной обороны.
29.12.2016
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