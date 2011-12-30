От крейсеров до подлодок

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Гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 "Москва" Черноморского флота
Источник: МО РФ
Боевой состав российского ВМФ существенно обновляется и модернизируется
Центр судоремонта "Звёздочка", входящий в состав АО "Объединённая судостроительная корпорация", в Северодвинске завершил заводской ремонт ракетного крейсера "Маршал Устинов".
На днях корабль покинул акваторию предприятия и взял курс на Североморск - главную базу Северного флота. Как сообщила пресс-служба судоверфи, в ходе работ на "Маршале Устинове", начатых в 2011 году, корабелами был выполнен ремонт корпусных конструкций корабля, механизмов винторулевой группы, главной силовой установки, общекорабельных систем крейсера. Проведена модернизация систем радиоэлектронного вооружения с заменой аналоговых устройств на цифровые. На предприятии отметили, что опыт, полученный "Звёздочкой" при ремонте "Маршала Устинова", позволит сократить время ремонтов однотипных с ним крейсеров "Москва" и "Варяг".
В конце октября "Маршал Устинов" вышел в море для выполнения программы заводских ходовых испытаний. Многочисленные проверки систем и механизмов крейсера в морских условиях, продолжавшиеся около месяца, подтвердили высокие эксплуатационные характеристики корабля.
Ракетный крейсер проекта 1164 был заложен 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе под наименованием "Адмирал Флота Лобов". Спущен на воду 25 февраля 1982 года, вошёл в состав Северного флота 5 ноября 1986 года под наименованием "Маршал Устинов". В 1994-1997 годах прошёл модернизацию в Санкт-Петербургском АО "Северная верфь". Длина корабля - 186 метров, ширина - 20,8 метра, максимальная скорость - 32 узла, экипаж - около 500 человек. На вооружении находятся 16 пусковых установок крылатых ракет, а также комплексы зенитно-ракетного, артиллерийского и противолодочного вооружения.
В составе ВМФ России находятся три таких ракетных крейсера: "Москва" - на Черноморском флоте, "Варяг" - на Тихоокеанском и "Маршал Устинов" - на Северном. Боевые возможности и тактико-технические характеристики крейсеров позволяют эффективно выполнять задачи в дальней океанской зоне. Они предназначены для поражения ударных группировок и крупных кораблей, обеспечения боевой устойчивости противолодочных поисково-ударных групп, а также для выполнения задач коллективной противовоздушной обороны соединений и конвоев в удалённых районах Мирового океана. Вспомогательными задачами крейсеров данного класса являются огневая поддержка десанта, борьба с подводными лодками.
Центр судоремонта "Звёздочка" сегодня - современное предприятие, потенциал и фундаментальная техническая база которого позволяют качественно решать сложнейшие задачи по ремонту подводных лодок и надводных кораблей, в гражданском судостроении и судоремонте. На днях, например, Военно-морскому флоту России после завершения ремонта и модернизации была передана большая атомная подводная лодка "Подмосковье". Работы по подготовке субмарины к выходу в море завершились в октябре 2016 года. В ходе заводских ходовых, а затем и государственных испытаний, продолжавшихся в течение ноября-декабря 2016 года, корабль выполнил несколько выходов в море для отработки задач по проверке исправности всех систем и механизмов. Результаты испытаний продемонстрировали соответствие технических характеристик подлодки параметрам, заложенным в проект, высокое качество работы корабелов и предприятий-контрагентов.
Андрей Гавриленко
27.12.2016
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