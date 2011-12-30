Готовься, Америка: грозный российский Су-35 теперь на службе китайских ВВС (The National Interest, США)



Используемый в качестве опытного самолета истребитель Су-35 "первый" (Т10М-10, серийный номер 11002, бортовой номер "710 синий"). Жуковский, ноябрь 2016 года

Источник: Анатолий Бурцев / russianplanes.net Используемый в качестве опытного самолета истребитель Су-35 "первый" (Т10М-10, серийный номер 11002, бортовой номер "710 синий"). Жуковский, ноябрь 2016 годаИсточник: Анатолий Бурцев / russianplanes.net

Судя по всему, Россия поставила в Китай первую партию из четырех современных истребителей Су-35

Самолеты прибыли в учебный центр военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая в Цанчжоу, провинция Хэбэй, как раз на Рождество, совершив перелет из Комсомольского-на-Амуре авиационного производственного объединения (КнААПО). Об этом сообщается в блоге BMPD, публикуемом московским Центром анализа стратегий и технологий.

Как сообщает администрация Комсомольска-на-Амуре, первые четыре машины Су-35 были официально переданы Пекину 20 декабря, но вылетели в Китай 25 декабря. Изначально русские должны были поставить эти самолеты в начале 2017 года, но согласились ускорить передачу к Рождеству. На сайте администрации Комсомольска-на-Амуре говорится: "Истребители успешно прибыли к месту назначения".

Подписанный в ноябре 2015 года российско-китайский контракт предусматривает поставку 24 самолетов Су-35 на общую сумму примерно два миллиарда долларов. Вначале русские хотели получить значительно больший заказ, но им пришлось согласиться на условия Пекина. Русские опасаются, что китайцы попытаются скопировать передовые технологии Су-35, как они делали раньше с другими системами вооружений. "Россия и Китай подписали соглашение о защите интеллектуальной собственности, - говорится в сообщении на сайте администрации Комсомольска-на-Амуре. - Истребитель будет защищен от нелицензированного копирования".

Но Россия прекрасно понимает, что соглашение с Китаем о защите ее интеллектуальной собственности вполне может оказаться бессмысленным.

Выступая 15 ноября на обеде в Центре национальных интересов (Center for the National Interest), генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский, являющийся председателем совета российского ПИР-Центра, сказал, что Россия не собирается передавать Китаю самые ценные технологии, не приняв меры предосторожности. Китайская версия Су-35 будет отличаться от той, что используется в ВВС России. "У нас есть экспортный вариант и версия для внутреннего использования, - заявил Бужинский. - Китайцы очень хорошо умеют копировать все что угодно".

Тем не менее, Россия уверена, что ее техника в китайских руках будет в безопасности, и в первую очередь, исключительно важный двигатель АЛ-41Ф1С компании "Сатурн". "Они не умеют производить двигатели, - сказал Бужинский. - Мы согласились поставить двигатели для Су-35, но к счастью, как мне сказали технические коллеги, скопировать этот двигатель практически невозможно, так как практически невозможно добраться до сердца этого двигателя, не сломав его полностью".

Но нельзя исключать, что копирование технологий как раз и стало для Пекина главным мотивом при покупке Су-35. Китай разрабатывает собственные современные истребители-невидимки, такие как J-20 и J-31, однако китайцы существенно отстали в разработках реактивных двигателей. Известно, что на J-20 установлены российские двигатели АЛ-31ФН компании "Салют", которые были сконструированы для модификаций российского Су-27.

Хотя Москва уверена, что Китай не сумеет точно скопировать передовые технологии Су-35 и С-400, Пекин доказал, что он весьма умело осуществляет кражу технологий. Пока неясно, насколько эффективными окажутся кремлевские меры защиты, не дающие китайцам воспроизвести аналоги Су-35 и его двигателей по оригинальному образцу. Время покажет.

Дейв Маджумдар - редактор The National Interest, освещающий военные вопросы.